СОХРАНИТЬ РЕАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Государственный подход

(Окончание. Начало в № 79)

Есть знаковые явления. Мы въезжаем в нашу республику, в первый город (Гагра. – Прим. ред.) и сталкиваемся с очень красивым зданием, которое заброшено, но у которого есть собственники, далее торговый комплекс, здание напротив колоннады. Едем дальше – Олимпийская база, в Сухуме – ряд санаториев, гостиница «Абхазия», рестораны «Амра» и «Эльбрус», бывшие гостиницы «Тбилиси» и «Сухуми», ЦУМ, при выезде из Сухума, в Гулрыпше – санаторий Смецкого и многие другие объекты. Это все должно быть восстановлено. Найдете в ближайшее время владельцев и арендаторов, спросите, что им нужно. Денег у нас нет, но какие-то льготы мы можем предоставить», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что на всех этих объектах должны либо начаться строительные работы до конца 2022 года, либо смениться владелец. «Это объекты, которые определяют облик нашей страны, которые вызывали восхищение и восторг, а сегодня стоят и разрушаются. Я не знаю, у кого в собственности или аренде эти объекты, но в 2022 году на них должны начаться строительные работы или должен появиться новый собственник в виде государства или инвестора. До конца 2022 года если они не выйдут на строительные площадки по согласованным проектам, то мы найдем других владельцев», – заявил Аслан Бжания. Президента нередко упрекают в лоббировании интересов богатых иностранных инвесторов. «Я лоббирую интересы граждан, и если иностранные инвесторы более ответственно относятся к нашим законам, платят больше, то я не вижу ничего плохого в возможности открытия ими бизнеса в нашей стране, что идет только на пользу экономике», – сказал Бжания.

Президент поручил правительству в ближайшее время заняться перечисленными им объектами и ежемесячно предоставлять в Администрацию Президента письменные отчеты о проделанной работе. «Задача тяжелая, непростая, но пришло время ее решать. Сколько потеряло государство от того, что эти объекты простаивают? Сколько дополнительных рабочих мест не создано? И все это от того, что кто-то хочет извлечь спекулятивную выгоду. А мы это должны терпеть? Эта тема принципиальна. Мы составляем программу социально-экономического развития республики на 2022 – 2025 гг. с целевыми показателями. А как мы к ним придем, если не будем решать такие фундаментальные вопросы? И для чего мы работаем, если мы не сделаем существенных шагов вперед в области экономики, за которыми последует социальная сфера, сфера образования и культуры? Мы должны раскрыть потенциал наших активов», – заявил Президент. Бжания подчеркнул, что без развития экономики невозможно сохранить реальный суверенитет государства. «Я работаю на все население Абхазии – и на тех, кто меня избирал, и на тех, кто не избирал. Для меня важно, чтоб наши граждане себя чувствовали комфортно и уверенно. Нам нужны не разговоры вокруг суверенитета нашего государства, а реальный суверенитет, наполненный экономическим содержанием», – отметил глава республики. Президент рассчитывает на то, что программа социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, работа над которой практически завершена, будет реализована. «Важно ставить цели и идти к ним. Программа, над которой работают правительство и Администрация Президента, должна быть реализована», – заявил он. Бжания сообщил министрам, что планирует часто посещать заседания правительства, и попросил быть готовыми отвечать на отраслевые вопросы. Он напомнил, что прошел год работы нового состава правительства и пришло время отчитываться о результатах.

Бжания также указал на важность отчета о проделанной работе перед гражданами страны и поручил всем министрам активнее доводить информацию о своей работе до населения, выступать на телевидении, вести дискуссии с политическими оппонентами. Глава государства также указал на необходимость не отвлекаться от работы на ответственных должностях. «Меньше отвлекаться и больше работать! Быть министром – очень большая ответственность. У министров не должно быть свободного времени. Все должны быть очень легкие на подъем и нацелены на результат!» – завершил свое выступление Президент.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс