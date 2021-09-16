РОЖДЕНИЕ «РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

...13 августа 1991 года в кабинете Председателя Верховного Совета Абхазии собрались руководители правительства, редакторы СМИ, представители общественно-политических организаций.

Владислав Григорьевич Ардзинба, коротко ознакомив присутствующих с обстановкой в республике, сказал:

– Я собрал вас, чтобы обсудить положение, сложившееся в СМИ. Вы знаете, что наши ведущие партийные газеты опубликовали документы ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению. – Авт.). В связи с этим есть директива Москвы о запрете выпуска этих газет. Аналогичные распоряжения получили все республики Союза ССР. Я хотел бы вместе с вами найти выход из этой ситуации. Ведь без газет современное общество обойтись никак не может. Да и журналисты не должны остаться без работы. У меня есть соображение по этому вопросу, но вначале хотел бы выслушать вас. – Так завершив свою речь, он выжидающе смотрел на всех нас. Молчание присутствующих затягивалось. Никто не проявлял инициативу...

– Поскольку рекомендаций по газетам я не услышал, давайте рассмотрим мое предложение. Заключается оно в создании на базе двух редакций газет – «Абхазии» и «Советской Абхазии» – новой газеты. – Сделав паузу, он продолжил:

– «Абхазия» – очень нужная газета, за короткий период хорошо зарекомендовала себя в кругах нашей общественности. Думаю, она должна и дальше издаваться, но уже в качестве общественно-политической газеты, а из числа части ее сотрудников и работников «Советской Абхазии» целесообразно учредить печатный орган Верховного Совета. Что думаете по этому поводу? – спросил он, обращаясь к присутствующим.

– Вряд ли журналисты двух изданий смогут работать в одной государственной газете, – сразу отреагировал редактор «Советской Абхазии» Ю. Гавва.

– Вы имеете в виду число работников или же политику издания? – спросил его Ардзинба. И не дожидаясь ответа, развил свою мысль:

– Может, вы и правы, не все, наверное, захотят работать в одном издании, а впрочем, на базе «Советской Абхазии» можно выпускать еще одну газету, скажем, еженедельную, нe так ли? – обратился он к присутствующим, приглашая к разговору участников совещания.

– Думаю, это вполне резонно, – поддержал идею зампред Совмина В. Т. Миканба. И добавил:

– Газета имеет большую историю, и правильно было бы, чтобы у нее появился правопреемник.

Никто не возражал. Гавва продолжал хранить молчание. Он, видимо, все еще надеялся, что «Советскую Абхазию» каким-то чудом удастся спасти. Однако все, в том числе и редактор «Советской», понимали, что ликвидация газеты рескома партии – вопрос времени, ибо попадала она под общесоюзный пресс, имя которому – «дело ГКЧП».

– Значит, товарищи, решение проблемы в основном наметили, – произнес В. Ардзинба, – остальное доведем в рабочем порядке, – заключил он.

Затем, когда все начали покидать кабинет, он, кивнув мне, негромко по-абхазски сказал:

– Уара уаангыл (то есть «ты задержись»).

Я остался сидеть на своем месте, но когда кабинет опустел, поднялся и подошел к рабочему столу В.Ардзинба. Он, встав, прошел к журнальному столику, махнув и мне рукой…

…Когда мы объяснились, опять настойчиво спрашивал, что я надумал по поводу названия газеты.

Отбросив эмоции и обиду, я произнес то слово, которое пришло мне в голову через несколько дней размышлений. В нем не было ничего необычного, но оно, как я мыслил, соответствовало нашим задачам на длительную перспективу.

– Назвать газету можно словом «Республика», – медленно произнес я, глядя прямо в лицо Ардзинба. Хотел сразу убедиться: понравилось или нет ему мое предложение.

– Хорошее название, – чуть подумав, сказал Владислав Григорьевич. – Звучит хлестко, как выстрел, четко и ясно. Ты же знаешь, есть такая газета – итальянская «Реппублика».– Эрудицией, ясное дело, он обладал отменной.

И затем, чуть откинувшись в кресле, призадумался. Помнится, даже глаза прикрыл.

Я ждал, размышляя: «Коли нравится название, звучащее как выстрел, то чего уж дальше тянуть».

– Если добавить к этому слову «Абхазия», то получится совсем замечательно – «Республика Абхазия», – тотчас в унисон моим мыслям заметил В.Ардзинба. – Что скажешь на это? – подняв взгляд на меня, спрашивает он.

Я замешкался с ответом. Ардзинба опередил меня:

– Понимаешь, старик, заголовок «Республика Абхазия» тем хорош, что он вначале невольно приучит многих наших граждан воспринимать не совсем приятное для их уха словосочетание, а затем, привыкнув, они усвоят и его смысловое содержание.

Против этого мог возразить лишь тот, кто был далек от процессов, происходивших в то время в республике. Покоренный безупречной логикой Ардзинба, я согласился с его вариантом заголовка газеты, как нельзя лучше соответствующего реалиям…

Виталий ЧАМАГУА

Глава из его книги «Эпоха Владислава»

(Печатается в сокращении)

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Виталий ЧАМАГУА