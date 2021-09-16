ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Абхазия-Никарагуа

Президент РА Аслан Бжания поздравил президента Никарагуа Даниэля Ортегу с 200-летием независимости Республики Никарагуа. «В Республике Абхазия высоко ценят дружественные и доверительные отношения, сложившиеся между нашими государствами. Мы убеждены в том, что общность позиций и интересов, в том числе и по ключевым вопросам международного взаимодействия, позволят и в дальнейшем развивать стратегическое партнерство и сотрудничество между Абхазией и Никарагуа во благо наших народов», – отмечается в поздравлении Бжания. Президент Абхазии пожелал Даниэлю Ортеге доброго здоровья и успехов в его многотрудной деятельности, а братскому народу Республики Никарагуа – мира и процветания.

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс