30 ЛЕТ – КАК МГНОВЕНЬЕ ИСТОРИИ

ЮБИЛЕЙ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ «РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ» С 30-ЛЕТИЕМ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА

Первый номер газеты «Республика Абхазия» вышел в свет 15 сентября 1991 года. Учредителем новой газеты выступил Верховный Совет Абхазии. «Республика Абхазия» является правопреемницей газеты «Советская Абхазия», издававшейся в Сухуме с 1926 по 1991 годы. Первым редактором газеты «Республика Абхазия» стал журналист Виталий Чамагуа.

Выход газеты стал большим событием в общественно-политической жизни республики. Печатный орган создавался по инициативе Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба.

Накануне Отечественной войны народа Абхазии ситуация в стране была напряженная, и в этот судьбоносный и переломный период высший орган власти Верховного Совета Абхазии нуждался в солидном печатном органе, всемерно поддерживающем политику, направленную на укрепление политических и экономических прав страны.

«Республика Абхазия» совместно с газетой Народного форума «Аидгылара» и Абхазской государственной телерадиокомпанией объективно и оперативно информировала абхазское общество обо всех решениях Верховного Совета Абхазии, писала о сложной общественно-политической ситуации и социально-экономических проблемах в стране.

Во время Отечественной войны народа Абхазии «Республика Абхазия» выходила в г. Гудауте и распространялась как на Гумистинском, так и на Восточном фронтах, куда доставлялась воздушным путем. Вся деятельность редакции военного периода была направлена на поддержку оружием слова оборонительной войны абхазского народа против грузинских захватчиков.

В тяжёлые блокадные годы (1993–1999) газета вела активную информационную деятельность по освещению процессов становления и упрочения основ новой абхазской государственности. «Республика Абхазия» широко освещает весь общественно-политический спектр жизни республики и является одним из самых читаемых печатных органов страны.

С 2011 по 2014 гг. работу творческого коллектива возглавлял Сергей Саркисян. В 2015 году главным редактором издания был назначен Юрий Кураскуа.

Газета как и в первые годы своего существования, так и сегодня поднимает вопросы, волнующие общество, борется с негативными проявлениями, имеющимися в республике.

Союз журналистов Абхазии поздравляет коллектив газеты «Республика Абхазия» с юбилеем, желает журналистам крепкого здоровья, новых творческих достижений.

Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии

Номер: 80-81Выпуск: 4084-4085Рубрика: политикаАвтор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Абхазии