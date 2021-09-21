Спасибо хорошему человеку

СПЕШИТЬ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРОФЕССИЕЙ

Журналист знает цену труду коллег. Тем более когда работают на одном поле десятки лет. Когда судьбу одной общей родной страны выстрадали, предчувствовали, создали и вот уже тридцать лет пишут и снимают изо дня в день. Сиюминутное день за днем складывается в историю – подшивками газет и километрами кадров телепередач. Радио- и тележурналист, и вот уже много лет ученая, профессор АГУ, доктор филологических наук Екатерина Георгиевна Бебиа пришла поздравить коллег из газеты «Республика Абхазия» с 30-летием издания.

Несмотря на рабочий день, на привычное дежурство, обычный будний день прекратился в праздник – тем более что в качестве сюрприза Екатерина Бебиа принесла газетчикам шоколадную копию солидной газетной подшивки с выполненной из белого шоколада точной копией названия РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ.

Наш коллектив чрезвычайно тронут – и вниманием коллеги и своего постоянного автора, и эксклюзивным подарком, который оказался очень вкусным.

Большое спасибо, дорогая Екатерина! Писать историю современности, несмотря на все перипетии судьбы – такая у нас жизнь. Быть журналистом невозможно без радости, без наслаждения профессией. Вперед, за новыми публикациями, на поиск интересных тем и героев!

Коллектив газеты «Республика Абхазия»

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: обществоАвтор: Коллектив газеты «Республика Абхазия»