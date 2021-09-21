РЕЙТИНГ РАСТЕТ

Туризм

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поехать на новогодние праздники и где можно недорого отдохнуть на зимних каникулах.

Курортный город Пицунда в Абхазии возглавил рейтинг самых дешевых направлений отдыха на Новый год 2022, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В список также вошли российские города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань.

Приводим цены (в сутки) по сравнению с другими городами. Например, Пицунда – 1 000 рублей, Геленджик – 1 500 рублей, Пятигорск – 2 406 рублей, Калининград – 2 745 рублей и т.д.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия