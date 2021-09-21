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21.09.2021
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
РЕЙТИНГ РАСТЕТ
Туризм
Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поехать на новогодние праздники и где можно недорого отдохнуть на зимних каникулах.
Курортный город Пицунда в Абхазии возглавил рейтинг самых дешевых направлений отдыха на Новый год 2022, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В список также вошли российские города Златоуст, Геленджик, Симферополь, Тверь, Санкт-Петербург, Пятигорск, Калининград, Пермь, Казань.
Приводим цены (в сутки) по сравнению с другими городами. Например, Пицунда – 1 000 рублей, Геленджик – 1 500 рублей, Пятигорск – 2 406 рублей, Калининград – 2 745 рублей и т.д.
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия