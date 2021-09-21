ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

Читая другие СМИ

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год специальные экономические меры, введенные в ответ на санкции ряда стран против России и заключающиеся в запрете поставок из них определенной продовольственной продукции.

Правительству поручено обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации указа.

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Россия продлевала и свои ответные меры.

Правительство РФ сначала утвердило перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и королевство Норвегия.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия