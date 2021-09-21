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Глава МИД России Сергей Лавров назвал «абсолютно бесперспективной затеей» ожидаемое вступление Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил в пятницу на журналистском форуме «Вся Россия – 2021» в Сочи.

«Наши натовские коллеги должны понимать, что слово не воробей, и если они на таком уровне заявили: Украина и Грузия будут в НАТО, а сейчас они прекрасно понимают, что это путь в никуда, что это абсолютно бесперспективная затея, значит, не надо разбрасываться такими словами», – заявил Лавров.

Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.

Согласно последнему исследованию «Международного республиканского института США», членство Грузии в НАТО поддерживают около 80% населения страны.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия