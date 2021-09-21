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21.09.2021
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба КСОРС.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, приглашает всех руководителей общественных организаций русских соотечественников принять участие в рабочей группе по подготовке страновой конференции.
Конференция состоится 7 октября 2021 г.
Заявки принимаются до 23 сентября.
Справки по телефону: +7 (940) 935-77-55.
Пресс-служба КСОРС.
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: общество
Автор: Пресс-служба КСОРС.