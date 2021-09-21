ОБЪЯВЛЕНИЕ

Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, приглашает всех руководителей общественных организаций русских соотечественников принять участие в рабочей группе по подготовке страновой конференции.

Конференция состоится 7 октября 2021 г.

Заявки принимаются до 23 сентября.

Справки по телефону: +7 (940) 935-77-55.

Пресс-служба КСОРС.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба КСОРС.