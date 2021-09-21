ВМЕСТЕ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ

Русские Абхазии

Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций, существует уже более двух лет. О трудностях работы в период пандемии, консолидации соотечественников, ярких событиях, о приближающейся страновой конференции и многом другом рассказал председатель КСОРС Олег Юрченко.

– Олег Николаевич, Вы второй год руководите Союзом. Расскажите чем сегодня занимается КСОРС? Какие ставятся задачи перед его членами?

– Много сделано в этом году несмотря на пандемию. Дела говорят громче слов: видя наши дела, отношение друг к другу, внутреннюю дисциплину, к нам присоединяются еще две русские общины. Союз занимается все тем же – живет и развивается, а задачи у нас простые: помогать друг другу, защищать друг друга, сохранять то ценное, что оставили нам наши великие предки.

Политических задач мы перед собой не ставим.

– С какими трудностями приходится сталкиваться в работе по консолидации соотечественников?

– Сталкиваемся с трудностями двух типов: внутренними и внешними. Самые сложные – это внутренние... За последние 30 лет нашему обществу вживили в сознание, что конкуренция, индивидуализм, эгоизм – это хорошо... Вживили новые образы и смыслы, напрочь отвергающие общинность, коллективизм, взаимопомощь, то, на чем строилась и всегда стояла русская цивилизация, а сегодня это нужно доставать у людей из-под спуда наносных и эгоистических ценностей. Это не просто. Не просто объяснить, что общее выше частного... Что община, семья, справедливость дороже денег. А из внешних трудностей – отсутствие офиса, например. Но мы над этим работаем, это же и есть один из смыслов общинной жизни – вместе становиться лучше, создавая мир и лад в общине.

– Какие Вы можете отметить самые яркие события в КСОРС за этот год?

– Создание Центра правозащиты российских граждан (ЦПРГ) при КСОРС, организация и участие в конференции «Большая игра на Кавказе. Современные политические реалии», проведение «Веселых стартов» для нескольких школ, фотовыставки «Лица Победы. Наша память и гордость», концерт для ветеранов ВОВ, «Бал у генерала Беннигсена», высадка «Сада победы» в школе №14 имени А.П.Чехова, Масленица в нескольких районах Абхазии. Много чего сделали, несмотря на пандемию. Всего и не вспомнишь – лучше посмотреть это на сайте ksors.ru.

Многое мы делаем при поддержке Русского дома в Сухуме, отдельное спасибо главе Представительства Россотрудничества в Абхазии Вадиму Чеха и сотрудникам, а что-то делаем сами. Но самое главное, чего мы добились – это общинного уклада, то есть когда одно мероприятие организовывают 5-7 разных общин из разных районов Абхазии, и – это здорово! И это самое яркое событие для меня.

– Усложнила ли пандемия работу Союза?

– Конечно, усложнила. Все как у всех: в плане личных встреч, мероприятий. Помню, мы долго готовили концерт к 9 Мая, пригласили артистов, репетировали. Заранее отправили письмо на согласование в Администрацию столицы. Но из-за эпидемии нам было отказано в массовом проведении. Провели концерт камерно, по-домашнему, со всеми мерами предосторожности, привезли ветеранов, пели с ними до слез, вручили подарки... Или вот пример: в 2019 году при поддержке Посольства Союз организовывал новогодние елки в семи районах Абхазии, а в 2020 году пришлось отказаться от праздничных елок. Тогда мы развозили детишкам новогодние подарки по домам. Более 1 500 подарков развезли. Отдельное спасибо за это Посольству России и «Дому Москвы» в Сухуме.

– Как часто в КСОРС обращаются люди и с какими вопросами?

– Обращаются в основном по житейским вопросам. Но они не должны обращаться в КСОРС. Союз координирует отношения с юридическими лицами, то есть работает с руководителями общин. А люди должны приходить в общину своего района. Но пока, к сожалению, не всегда так получается. Если во главе угла будет стоять помощь людям и справедливость, все наладится с Божьей помощью. Со временем донесем людям, что за помощью нужно идти, прежде всего, в свою общину, там, где живешь.

– Насколько сегодня КСОРС интегрирован в гражданское общество и есть ли у вас взаимодействие с различными организациями, не входящими в состав Союза?

– Мы и есть часть гражданского общества. Да, взаимодействие с другими организациями есть, но мы стараемся отстраняться от политических проектов. Повторю – наши задачи просты: помогать и защищать друг друга, беречь лучшее, что оставили нам предки: людей, моральные ценности, традиции, культуру, язык.

– Седьмого октября у вас пройдёт страновая конференция. Можете сказать, какие основные вопросы будут на ней обсуждаться?

– Будет подведение итогов прошлого года, обсуждение планов на будущее и выработка стратегии развития. И главное – страновая конференция – это всегда синхронизация, настройка на общую волну.

Пресс-служба КСОРС

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба КСОРС