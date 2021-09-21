ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Республика Абхазия» – главная газета Абхазии, свидетельница и участница многих исторических событий в жизни страны, это летопись будней и праздников свободолюбивого абхазского народа. На ее страницах нашли отражение время создания республики, война и разруха, восстановление народного хозяйства и развитие. Между Абхазией и Приднестровьем установлена тесная дружба, которая с каждым годом развивается и крепнет, сотрудничают между собой и наши газеты, обмениваясь информацией о жизни двух государств. Хочется надеяться, что эта работа продолжится, и наши народы всегда будут в курсе происходящих событий в республиках.

Поздравляем с 30-летием выхода первого номера газеты и желаем вам и всему коллективу редакции только позитива в работе, радости от дела, которому служите, здоровья и легкого пера! С праздником, коллеги!

Александр КАРАСЕВ, главный редактор газеты «Приднестровье».

г.Тирасполь,16 сентября 2021года

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Александр КАРАСЕВ, главный редактор газеты «Приднестровье».