Главная
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Юрий Артемович!
От имени Официального Представительства ПМР в Республике Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас, журналистов редакции, с 30-летием газеты «Республика Абхазия»!
Немало сложностей пришлось пережить вам за эти годы. Но вы достойно с ними справляетесь. Бережно сохраняете и творчески развиваете традиции абхазской журналистики. Профессионально выполняете ответственную и важную миссию: доносите до жителей республики достоверную, объективную, актуальную информацию, оперативно и своевременно отвечаете на самые острые и злободневные вопросы.
От позиции каждого из вас во многом зависит стабильность в республике, консолидация нашего общества. В вашем приоритете, мне кажется, должны оставаться такие темы, как продвижение семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни.
От всей души желаю здоровья, благополучия, творческого вдохновения и новых успехов в профессиональной сфере. Хороших вам новостей.
Г.КУПАЛБА, глава Представительства
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: политика
Автор: Г.КУПАЛБА, глава Представительства