ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Юрий Артемович!

От имени Официального Представительства ПМР в Республике Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю вас, журналистов редакции, с 30-летием газеты «Республика Абхазия»!

Немало сложностей пришлось пережить вам за эти годы. Но вы достойно с ними справляетесь. Бережно сохраняете и творчески развиваете традиции абхазской журналистики. Профессионально выполняете ответственную и важную миссию: доносите до жителей республики достоверную, объективную, актуальную информацию, оперативно и своевременно отвечаете на самые острые и злободневные вопросы.

От позиции каждого из вас во многом зависит стабильность в республике, консолидация нашего общества. В вашем приоритете, мне кажется, должны оставаться такие темы, как продвижение семейных ценностей, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, популяризация спорта и здорового образа жизни.

От всей души желаю здоровья, благополучия, творческого вдохновения и новых успехов в профессиональной сфере. Хороших вам новостей.

Г.КУПАЛБА, глава Представительства

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Г.КУПАЛБА, глава Представительства