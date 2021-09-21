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ПОЧЕМУ?
О причинах снижения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа.
Она отметила, что в Абхазии снизились темпы вакцинации.
«Мы изначально ожидали другого результата. Мы начали набирать обороты со «Сутником V», у нас достаточно активно прошла первая вакцинальная кампания. После небольшой передышки пришла вакцина «Спутник Лайт» того же производителя, к этой вакцине мы относимся с большим доверием, но пока нет ожидаемого результата», – сказала Алиса Матуа.
«Спутник Лайт» – четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата «Спутник V», способная давать уровень защиты до 85%.
Номер: 82
Выпуск: 4086
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия