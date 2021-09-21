ПОЧЕМУ?

О причинах снижения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА Алиса Матуа.

Она отметила, что в Абхазии снизились темпы вакцинации.

«Мы изначально ожидали другого результата. Мы начали набирать обороты со «Сутником V», у нас достаточно активно прошла первая вакцинальная кампания. После небольшой передышки пришла вакцина «Спутник Лайт» того же производителя, к этой вакцине мы относимся с большим доверием, но пока нет ожидаемого результата», – сказала Алиса Матуа.

«Спутник Лайт» – четвертая российская вакцина от COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это однокомпонентная версия препарата «Спутник V», способная давать уровень защиты до 85%.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия