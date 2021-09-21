РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕОБХОДИМО

В Правительстве РА

Вопросам текущего состояния энергетической отрасли посвящалось совещание, которое провел Премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьеров, глав администраций городов и районов, руководства РУП «Черноморэнерго» и районных электросетей.

Совещание проведено в соответствии с поручениями Президента Республики Абхазия Аслана Бжания.

Как было отмечено на встрече, проблемы неустойчивого электроснабжения и в целом энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и с существенным ростом среднесуточного энергопотребления, связанного с незаконной добычей криптовалют, несанкционированными подключениями пользователей к сетям и крайне низкой собираемостью платы за потребленную электроэнергию.

Согласно приведенным на встрече данным, лишь два района страны – Галский и Ткуарчалский – добились на текущий момент высоких результатов по платежам. Несмотря на активное содействие МВД и СГБ в борьбе с незаконной добычей криптовалют, изменить ситуацию коренным образом пока не удалось, – отметили участники совещания.

Ощутимый результат можно достичь через комплекс мер – усиление работы по выявлению майнеров, ужесточение контроля за подключением к электросетям, применение мер административного воздействия на неплательщиков, совершенствование нормативно-правовой базы, активного внедрения во всех регионах приборов учета потребления электроэнергии.

По информации вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в соответствии с договоренностями с российской стороной на стадии решения находится вопрос реализации первого этапа проекта по внедрению системы учета энергопотребления юридическими и физическими лицами.

Особо подчеркнув, что поручения главы государства будут выполнены и результаты достигнуты, Премьер-министр заявил о готовности принять предложение российских коллег об оказании ими организационной и управленческой помощи для выхода из сложившейся ситуации.

На совещании была озвучена необходимость обновления состава Энергетической комиссии Правительства Республики Абхазия и активизации аналогичных районных комиссий.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс