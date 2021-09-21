ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

Центральная избирательная комиссия России обработала 100 процентов протоколов на выборах в Госдуму, и, согласно подсчетам, партия «Единая Россия» победила, набрав 49,82% голосов.

На втором месте – КПРФ (18,93%), на третьем – ЛДПР (7,55%).

В пятерку лидеров вошли также партии «Справедливая Россия – за правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

На думских выборах голосовали также жители Абхазии и Южной Осетии, имеющие российское гражданство. В Абхазии на выборы пришли 13 тысяч избирателей, в Южной Осетии – 11 тысяч.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс