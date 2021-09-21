ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Премьер-министр Александр Анкваб поздравил Председателя Правительства Республики Южная Осетия Геннадия Бекоева и братский народ Южной Осетии со знаменательным праздником – Днем Республики.

«20 сентября 1990 года был принят исторический документ, послуживший началом новой вехи в современной истории Югоосетинской государственности. Национально-освободительная борьба наших братьев увенчалась великим событием – международным признанием независимости Республики Южная Осетия.

Этот праздник олицетворяет несгибаемую волю к свободе, готовность защищать родную землю ценою собственной жизни и здоровья, строить лучшее будущее для грядущих поколений соотечественников.

Гордимся вашими достижениями и абсолютно уверены, что особые отношения наших народов и взаимная поддержка будут и впредь служить прочным фундаментом успешного развития Республики Южная Осетия и Республики Абхазия», – отмечается в поздравлении.

А.Анкваб пожелал народу Южной Осетии мира и благополучия, радости, успехов и новых достижений.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс