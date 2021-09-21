ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Председателя Парламента Республики Южная Осетия Алана Тадтаева с Днем Республики Южная Осетия.

«Уважаемый Алан Сергеевич! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас, депутатов Парламента и весь народ Республики Южная Осетия с одним из самых главных государственных праздников – Днем Республики Южная Осетия!

Этот праздник символизирует стойкость и героизм югоосетинского народа в обретении суверенитета и стремлении к мирному будущему.

Сегодня Республика Южная Осетия – государство, которое успешно развивается и показывает всему миру свое стремление к созиданию.

Отношения дружбы и сотрудничества, существующие между нашими республиками, успешно развиваются и наполняются новым содержанием. В Республике Абхазия всегда с благодарностью будут помнить огромную помощь и поддержку, оказанную руководством и народом Республики Южная Осетия в период Отечественной войны народа Абхазии.

Уважаемый Алан Сергеевич! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо родной республики».

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс