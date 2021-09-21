ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с Днем Республики Южная Осетия.

«Дорогой Анатолий Ильич! Позвольте поздравить Вас и весь братский югоосетинский народ с государственным праздником – Днем Республики Южная Осетия.

20 сентября 1990 года был сделан первый шаг на пути к независимости и международному признанию. Южная Осетия подтвердила свое право на строительство суверенного, демократического государства. Сегодня республика твердо идет курсом укрепления своей государственности, социально-экономического, оборонного и культурно-образовательного развития.

Визит делегации Абхазии в августе 2021 года еще раз подтвердил намерения абхазской стороны развивать и укреплять существующие взаимоотношения на благо народов наших стран.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, Анатолий Ильич, крепкого здоровья и дальнейших успехов на высоком государственном посту, а братскому народу Южной Осетии – благополучия, мира и процветания», – отмечается в поздравлении.

Номер: 82Выпуск: 4086Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс