Происшествия

Грозит наказание – до 5 лет и штраф до 100 тысяч рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гулрыпшского района Гарика Харчилава, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Харчилава обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере.

Сгорел дом

Частный одноэтажный дом загорелся в селе Бедия Ткуарчалского района в ночь на 22 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На ликвидацию возгорания было направлено два пожарных расчета. В результате чрезвычайного происшествия дом сгорел полностью, пострадавших нет.

Sputnik-Abkhazia.ru

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия