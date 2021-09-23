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Происшествия
Грозит наказание – до 5 лет и штраф до 100 тысяч рублей
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гулрыпшского района Гарика Харчилава, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
Харчилава обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере.
Сгорел дом
Частный одноэтажный дом загорелся в селе Бедия Ткуарчалского района в ночь на 22 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. На ликвидацию возгорания было направлено два пожарных расчета. В результате чрезвычайного происшествия дом сгорел полностью, пострадавших нет.
Sputnik-Abkhazia.ru
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия