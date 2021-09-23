Главная
ГОСПИТАЛЬ МИНОБОРОНЫ РОССИИ В СУХУМЕ
Помощь
Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
На лечении в стационаре в настоящее время находятся 65 человек.
В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.
Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.
Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.
В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс