ГОСПИТАЛЬ МИНОБОРОНЫ РОССИИ В СУХУМЕ

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Из мобильного госпиталя Минобороны России в Сухуме выписано 134 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

На лечении в стационаре в настоящее время находятся 65 человек.

В госпитале трудятся сто медицинских работников, они работают посменно.

Прием пациентов в госпитале ведется круглосуточно, помимо лечебно-диагностических мероприятий, медики ЮВО проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии. Все результаты исследований отправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить тестирование, анализ делается в течение 40 минут.

Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 койко-мест с возможностью оборудовать еще 50 койко-мест.

В распоряжении медиков современное медицинское оборудование – аппараты ИВЛ и рентгенографии, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, аппараты УЗИ, анализаторы крови.

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс