КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия сообщает:

Завершилась командировка председателя ЦИК РА Гогия Тамаза Юриевича в г. Москву Российской Федерации. По приглашению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации председатель ЦИК РА Тамаз Гогия принимал участие как глава делегации ЦИК Абхазии в качестве иностранного (международного) наблюдателя на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.

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(Спутник-Абхазия, Яндекс, РИА)

– Администрация Гагрского района оказала гуманитарную помощь более 250 больным COVID-19 на сумму около одного миллиона рублей, рассказал замглавы Администрации Гагры Алхас Барциц.

– Абхазия потратила более полумиллиарда рублей на борьбу с COVID-19.

– Пешеходная часть одной из наиболее оживленных улиц в Пицунде будет отремонтирована, рассказал корреспонденту Sputnik глава Пицунды Руслан Хунцария.

– В Сухумском районе в большей степени пострадали дороги в селах, повреждены кровли административных зданий и частных домовладений, урон получили энергосети, сообщает Администрация Сухумского района в Facebook.

– Абхазия попросила финансовую помощь у России для ликвидации последствий стихийных бедствий.

– Президент РФ В.Путин: «Запад оставил в Афганистане открытый ящик Пандоры». Афганистан оказался в состоянии полной разрухи.

– Памятник на могиле Армена Джигарханяна назвали позором.

– Пресс-секретарь Президента РФ Песков: заболевших COVID-19 в окружении Путина не уволят.

– Правительство РФ утвердило праздничные выходные дни на 2022 год.

– Талибы получили доступ к советским баллистическим ракетам.

– Исчезновение Барадара произошло на фоне жесткого конфликта в руководстве «Талибана». Барадар возглавлял делегацию талибов на переговорах с США в Катаре.

– В руководстве радикального исламистского движения «Талибан», судя по всему, разгорелся острый конфликт, в ходе которого замглавы правительства Афганистана и сооснователь «Талибана» Абдул Гани Барадар вступил в резкий спор с одном из членов кабинета, сообщила британская медикомпания ВВС.

– 53-летний Абдул Гани Барадар – не единственный член руководства «Талибана», чье местонахождение в настоящее время неизвестно. Так, с 2019 года ничего не известно о том, где находится духовный лидер «Талибана» мулла Хибатулла Ахундзада.

– В Грузии завершились испытательные полеты четырех модернизированных Су-25, принадлежащих силам обороны.

– Из Грузии в США уже отправлены для модернизации четыре американских вертолета.

– Модернизация ВВС Грузии – один из приоритетов министерства обороны.

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: (Спутник-Абхазия, Яндекс, РИА)