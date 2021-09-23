БОГАТЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Юбилей

Базба Гурам Азизович родился 22 сентября 1946 г. в селе Аацы Гудаутского района Абхазии.

С 1953 г. до 5 класса учился в сельской школе, затем с 1957г. – в Гантиадской (Цандрыпшской) средней школе-интернате №1. Гурам Базба с 10 лет принимал участие в школьных фестивалях, сначала в составе Аацинской средней школы в Гудауте, затем, будучи уже учеником Гантиадской школы-интерната, на парадах и на сценах Гагрского района.

С 1964 по 1969 г. учился в Сухумском государственном педагогическом институте им. А. М.Горького на историко-филологическом факультете (иностранное отделение), танцевал на сценах Сухума, Батуми, Телави, Тбилисского дворца спорта.

С 1969 по 1970 г. проходил срочную службу в рядах Советской армии в г. Ленкорань Азербайджанской ССР. Затем прошел двухмесячные курсы в г. Кировокане Армянской ССР и вернулся на родину офицером. Во время службы танцевал в составе Азербайджанского полкового ансамбля на дивизионном смотре армейских коллективов.

После службы с 1971 по 1973 г. работал в объединении пансионатов курорта «Пицунда» администратором пансионата «Апсны» и руководителем кружка в культмассовой службе курорта. Был участником танцевального коллектива, созданного при культмассовой службе и с этим коллективом выступал часто в курортном зале, на праздничных парадах и на сценах Гагрского и Гудаутского районов, а также в телестудии г.Сочи и на стадионе в г.Адлере.

Будучи членом комитета комсомола курорта, за активное участие во всех культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Гагрском районе, награжден Почетной грамотой ЦК Комсомола Грузии.

В конце 1973 г. переехал с семьей в Сухум, где начал работать воспитателем ЖКО треста № 6, затем инспектором по быту и кадрам в аппарате треста № 6. Через некоторое время несколько лет работал в заслуженном народном ансамбле песни и танца Абхазии.

Гурам Базба в составе танцевальной группы этнографического хора Абхазии выступал на сцене прославленного Московского академического театра имени Евгения Вахтангова.

За 6 лет работы в ЖКО треста № 6 постоянно возглавлял профком данной организации.

В 1977 г. прошел месячные офицерские сборы в г. Ахалцихе в качестве командира взвода, с присвоением очередного воинского звания.

С 1980 по 1994 г. работал главным администратором Абхазского государственного драмтеатра имени С. Чанба, являлся постоянным членом профкома театра.

Базба Гурам Азизович – активный участник национально-освободительного движения абхазского народа с 1967 г., еще со студенческих лет.

Также является участником Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Награжден: почетным званием «Заслуженный работник культуры Абхазии», значком участника Отечественной войны народа Абхазии, юбилейной медалью «25 лет Победы».

С 11 апреля 1994 г. по настоящее время является председателем Республиканского комитета профсоюза работников культуры и спорта Республики Абхазия.

Женат, отец двоих детей, имеет двух внуков (Ника, 20 лет, студент в г.Сакария, Турция; Данила, 16 лет, в 9-м классе).

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Уважаемый Гурам Азизович!

Руководство федерации независимых профсоюзов Республики Абхазия и профсоюзный актив сердечно поздравляют Вас с 75-летним юбилеем.

Ваша энергия, чуткое отношение к родственникам, друзьям, коллегам по работе являются примером для подражания.

Неоценим Ваш вклад в становление профсоюзов Абхазии после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Вот уже на протяжении 27 лет Вы возглавляете Республиканский комитет профсоюза работников культуры и спорта РА, это – показатель высокого доверия, оказываемого Вам работниками культуры и спорта нашей страны.

Примите наши искренние поздравления, желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, процветания Вашей семье и успехов в профессиональной деятельности.

Азарет АЙБА, председатель Независимых профсоюзов Абхазии

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: обществоАвтор: Азарет АЙБА, председатель Независимых профсоюзов Абхазии