ВКУСНАЯ ЯГОДА ГОЛУБИКА. НАДО ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ПОБОЛЬШЕ!

Читатель предлагает

Уважаемые читатели мною очень уважаемой газеты «Республика Абхазия»! Если вам еще не очень надоел старый Хакибей, который иногда что-то пишет в этой газете и даже дает свои предложения, то прочитайте и это тоже. (Если вы это читаете, значит, редактор газеты Юрий Кураскуа дал мне добро.)

И вот что вошло в мою голову на этот раз. Мой старший внук привез меня в Сухум, чтобы я навестил его тещу. Но с пустыми руками как к больному пойдешь? И я заставил внука повезти меня на базар (сейчас все стали говорить «рынок», а это настоящий базар). Теща его немного приболела, слава Богу, что не этот ковид, который всем в Абхазии сердце перевернул, плакать заставил. Но многие и сильно разозлились на себя, я тоже. Почему разозлились, сами понимаете, потому что мы оказались непослушными и совсем безответственными людьми. Нам говорят: не собирайтесь много народу вместе, это опасно для жизни – инфекция сразу многих захватить может, а мы собираемся, говорят, носите маски, чтобы инфекция к вам не зашла, а мы не носим. А потом плачем и красивые слова над усопшими говорим. Извините, не хотел об этом говорить, но так получилось, потому что я, как старый дурак, в маске по сухумскому рынку ходил почти один. Продавцы, отдыхающие, наши местные – без масок. Хотел снять, но мне ее внук надел, его огорчать не стал, да и понимал, что это он по закону делает. Но, правду должен сказать, на себя злился. И из-за маски этой, и из-за того, почему не послушал внука, который уговаривал меня не ходить на рынок, мол, он сам знает, что его теща любит, а я уперся: сам хочу ей фрукты выбрать. А если правду сказать, то просто погулять захотел, давно в городе не был. Вот и ходил по рынку, пригибался, отворачивался от всех и думал, хоть бы меня в маске односельчане или другие знакомые не признали. Но и стыдно мне самому было за такие свои мысли. Пишу это, и вдруг, как будто меня кто-то сверху услышал: по телевизору говорит большой ученый, доктор наук с биологического факультета Московского университета Аграновский (я специально фамилию его записал и время: 24 августа, 1 час 30 минут, чтоб никто не подумал, что я сам что-то придумываю). Так этот уважаемый ученый сказал, что «прогнозируется новая волна ковида этой осенью». Значит, нам никак нельзя успокаиваться. Надо не собираться группами, надо носить маски, а главное, делать прививки. Вакцина у нас в Абхазии сейчас есть. Спасибо всем, кто об этом позаботился. Лично я и у себя в селе, и среди родственников буду уговаривать всех, кто еще не сделал прививку, чтобы сделали. В моей семье еще не все привитые. Так что работа у меня есть. Если вот так, всем миром взяться наводить порядок в ковидном вопросе, может, мы его и победим.

Простите за это отступление от того, о чем хотел поделиться с читателями, но смолчать не мог – очень уж этот вопрос острый и душу и сердце волнует. Теперь вот добрался. Все-таки получается, что не зря я попал на рынок. Внук, помимо всего другого, купил две пластмассовые коробочки с темно-синими ягодами, сказал, голубика. Одна коробочка – его теще, другая нам в деревню. Попробовал, вкусно! Поинтересовался ценой и чуть не упал: 1 килограмм стоит 800 рублей. «Из какого далека ее привезли?» – спросил внука. Он не знал. На огромном сухумском рынке мы еще в 5-6 местах увидели эту голубику, и везде она одинаково расфасована в пластмассовые коробочки («контейнеры», поправила меня продавщица). Во мне опять проснулся журналист (дорогие сотрудники газеты «Республика Абхазия», извините, что примазываюсь к вам), и я начал спрашивать, откуда привезли эту голубику, почему так дорого продают? Женщины-продавщицы отвечали, что она местная, а такая дорогая, во-первых, потому, что не просто вкусная и полезная, а даже лечебная, а во-вторых, ее очень мало – ее выращивают только в Галском районе, в селе Кохора.

И около гастронома «Волна», на уличном прилавке, продавали такую же голубику. Я и тут стал расспрашивать. Здесь мне повезло больше. Довольно еще молодой человек рассказал мне целую историю. Много голубики для продажи в Европе выращивают в Польше. Так вот, я не знаю, кто именно, но, наверное, жители села Кохора и, наверное, специалисты связались со специалистами в Польше. Там сказали, что не во всякой земле голубика будет расти. Из Кохоры землю повезли в Польшу на анализ, земля оказалась подходящей. Вот таким путем голубика оказалась в Абхазии, в селе Кохора Галского района. Там ею занимаются, выращивают. И пользуется она, как я сам увидел, большим спросом и у местных, и у наших многочисленных гостей.

Дома, в селе, моя Мактина с удовольствием попробовала, перед соседками похвасталась «диковинкой», угощала, всем не хватило. Позвонила внуку, сказала, чтобы еще привез. Он перезвонил, сказал: «Кончилась, все раскупили, продавцы сказали, чтоб ждали следующего сбора».

Вот такое дело у нас появилось. А я сказал себе: «Почему у нас только в Кохоре, в Галском районе, можно ее выращивать? А в других наших районах, селах разве нельзя? Да, нужно потрудиться. Но, может быть, это того стоит, раз такой спрос на нее везде, и цена большая. В советское время мы в Абхазии многим занимались: тунговый совхоз в Очамчырском районе был, если я не забыл, из тунга очень дорогой продукт для авиации делали; масло из герани делали для медицины и парфюмерии, тоже очень дорогое; а какие варенья консервные заводы варили из своих – грецких орехов, чернослива, айвы, инжира…Я уж и не говорю про чайные и табачные фабрики».

Сегодня у нас есть предприятия по выращиванию клубники, которые эту свою продукцию вывозят за пределы Абхазии. И у нас, раз клубника своя, цена на нее доступная. А голубика не такая скоропортящаяся ягода, как клубника, ее и вывозить будет проще. Будет своей голубики в Абхазии много, и стоить она будет меньше.

Я не экономист, доходы подсчитывать не умею. Я простой житель села. Но, что делать, неравнодушный я человек. Потому и говорю: «А может, надо попробовать?»

Давний читатель и не очень давний автор газеты «Республика Абхазия» ХАКИБЕЙ

P. S. Все-таки надо побольше знать, что такое ягода голубика. Здесь мне помогла самая младшая из внуков – Сария. Она сказала: «Дед, залезть в интернет ты не сможешь, а я могу и вытащу про твою голубику». В свои 9 лет она это сделала.

Читайте, пожалуйста. Полезные свойства голубики многообразны. Ягоды являются источником не только витаминов и микроэлементов, но и ценным лекарственным сырьем. Чтобы получить максимум пользы, плоды растения необходимо употреблять в сыром виде. Именно в необработанных ягодах сохраняется максимальная концентрация полезных веществ.

Голубика – настоящий кладезь органических кислот, витаминов и минеральных солей. В голубике содержится витамин С. Сок и ягоды голубики являются отличным лекарством для диабетиков. Голубика нормализует обмен веществ в организме. Добавление голубики в пищу улучшает память, равновесие, координацию. Активные вещества, содержащиеся в голубике, «заставляют» стареющие нейроны эффективно обмениваться информацией.

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: обществоАвтор: ХАКИБЕЙ