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ВКУСНАЯ ЯГОДА ГОЛУБИКА. НАДО ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ПОБОЛЬШЕ! 23.09.2021

ВКУСНАЯ ЯГОДА ГОЛУБИКА. НАДО ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАТЬ ПОБОЛЬШЕ!

Читатель предлагает

Уважаемые читатели мною очень уважаемой газеты «Республика Абхазия»! Если вам еще не очень надоел старый Хакибей, который иногда что-то пишет в этой газете и даже дает свои предложения, то прочитайте и это тоже. (Если вы это читаете, значит, редактор газеты Юрий Кураскуа дал мне добро.)

И вот что вошло в мою голову на этот раз. Мой старший внук привез меня в Сухум, чтобы я навестил его тещу. Но с пустыми руками как к больному пойдешь? И я заставил внука повезти меня на базар (сейчас все стали говорить «рынок», а это настоящий базар). Теща его немного приболела, слава Богу, что не этот ковид, который всем в Абхазии сердце перевернул, плакать заставил. Но многие и сильно разозлились на себя, я тоже. Почему разозлились, сами понимаете, потому что мы оказались непослушными и совсем безответственными людьми. Нам говорят: не собирайтесь много народу вместе, это опасно для жизни – инфекция сразу многих захватить может, а мы собираемся, говорят, носите маски, чтобы инфекция к вам не зашла, а мы не носим. А потом плачем и красивые слова над усопшими говорим. Извините, не хотел об этом говорить, но так получилось, потому что я, как старый дурак, в маске по сухумскому рынку ходил почти один. Продавцы, отдыхающие, наши местные – без масок. Хотел снять, но мне ее внук надел, его огорчать не стал, да и понимал, что это он по закону делает. Но, правду должен сказать, на себя злился. И из-за маски этой, и из-за того, почему не послушал внука, который уговаривал меня не ходить на рынок, мол, он сам знает, что его теща любит, а я уперся: сам хочу ей фрукты выбрать. А если правду сказать, то просто погулять захотел, давно в городе не был. Вот и ходил по рынку, пригибался, отворачивался от всех и думал, хоть бы меня в маске односельчане или другие знакомые не признали. Но и стыдно мне самому было за такие свои мысли. Пишу это, и вдруг, как будто меня кто-то сверху услышал: по телевизору говорит большой ученый, доктор наук с биологического факультета Московского университета Аграновский (я специально фамилию его записал и время: 24 августа, 1 час 30 минут, чтоб никто не подумал, что я сам что-то придумываю). Так этот уважаемый ученый сказал, что «прогнозируется новая волна ковида этой осенью». Значит, нам никак нельзя успокаиваться. Надо не собираться группами, надо носить маски, а главное, делать прививки. Вакцина у нас в Абхазии сейчас есть. Спасибо всем, кто об этом позаботился. Лично я и у себя в селе, и среди родственников буду уговаривать всех, кто еще не сделал прививку, чтобы сделали. В моей семье еще не все привитые. Так что работа у меня есть. Если вот так, всем миром взяться наводить порядок в ковидном вопросе, может, мы его и победим.

Простите за это отступление от того, о чем хотел поделиться с читателями, но смолчать не мог – очень уж этот вопрос острый и душу и сердце волнует. Теперь вот добрался. Все-таки получается, что не зря я попал на рынок. Внук, помимо всего другого, купил две пластмассовые коробочки с темно-синими ягодами, сказал, голубика. Одна коробочка – его теще, другая нам в деревню. Попробовал, вкусно! Поинтересовался ценой и чуть не упал: 1 килограмм стоит 800 рублей. «Из какого далека ее привезли?» – спросил внука. Он не знал. На огромном сухумском рынке мы еще в 5-6 местах увидели эту голубику, и везде она одинаково расфасована в пластмассовые коробочки («контейнеры», поправила меня продавщица). Во мне опять проснулся журналист (дорогие сотрудники газеты «Республика Абхазия», извините, что примазываюсь к вам), и я начал спрашивать, откуда привезли эту голубику, почему так дорого продают? Женщины-продавщицы отвечали, что она местная, а такая дорогая, во-первых, потому, что не просто вкусная и полезная, а даже лечебная, а во-вторых, ее очень мало – ее выращивают только в Галском районе, в селе Кохора.

И около гастронома «Волна», на уличном прилавке, продавали такую же голубику. Я и тут стал расспрашивать. Здесь мне повезло больше. Довольно еще молодой человек рассказал мне целую историю. Много голубики для продажи в Европе выращивают в Польше. Так вот, я не знаю, кто именно, но, наверное, жители села Кохора и, наверное, специалисты связались со специалистами в Польше. Там сказали, что не во всякой земле голубика будет расти. Из Кохоры землю повезли в Польшу на анализ, земля оказалась подходящей. Вот таким путем голубика оказалась в Абхазии, в селе Кохора Галского района. Там ею занимаются, выращивают. И пользуется она, как я сам увидел, большим спросом и у местных, и у наших многочисленных гостей.

Дома, в селе, моя Мактина с удовольствием попробовала, перед соседками похвасталась «диковинкой», угощала, всем не хватило. Позвонила внуку, сказала, чтобы еще привез. Он перезвонил, сказал: «Кончилась, все раскупили, продавцы сказали, чтоб ждали следующего сбора».

Вот такое дело у нас появилось. А я сказал себе: «Почему у нас только в Кохоре, в Галском районе, можно ее выращивать? А в других наших районах, селах разве нельзя? Да, нужно потрудиться. Но, может быть, это того стоит, раз такой спрос на нее везде, и цена большая. В советское время мы в Абхазии многим занимались: тунговый совхоз в Очамчырском районе был, если я не забыл, из тунга очень дорогой продукт для авиации делали; масло из герани делали для медицины и парфюмерии, тоже очень дорогое; а какие варенья консервные заводы варили из своих – грецких орехов, чернослива, айвы, инжира…Я уж и не говорю про чайные и табачные фабрики».

Сегодня у нас есть предприятия по выращиванию клубники, которые эту свою продукцию вывозят за пределы Абхазии. И у нас, раз клубника своя, цена на нее доступная. А голубика не такая скоропортящаяся ягода, как клубника, ее и вывозить будет проще. Будет своей голубики в Абхазии много, и стоить она будет меньше.

Я не экономист, доходы подсчитывать не умею. Я простой житель села. Но, что делать, неравнодушный я человек. Потому и говорю: «А может, надо попробовать?»

Давний читатель и не очень давний автор газеты «Республика Абхазия» ХАКИБЕЙ

P. S. Все-таки надо побольше знать, что такое ягода голубика. Здесь мне помогла самая младшая из внуков – Сария. Она сказала: «Дед, залезть в интернет ты не сможешь, а я могу и вытащу про твою голубику». В свои 9 лет она это сделала.

Читайте, пожалуйста. Полезные свойства голубики многообразны. Ягоды являются источником не только витаминов и микроэлементов, но и ценным лекарственным сырьем. Чтобы получить максимум пользы, плоды растения необходимо употреблять в сыром виде. Именно в необработанных ягодах сохраняется максимальная концентрация полезных веществ.

Голубика – настоящий кладезь органических кислот, витаминов и минеральных солей. В голубике содержится витамин С. Сок и ягоды голубики являются отличным лекарством для диабетиков. Голубика нормализует обмен веществ в организме. Добавление голубики в пищу улучшает память, равновесие, координацию. Активные вещества, содержащиеся в голубике, «заставляют» стареющие нейроны эффективно обмениваться информацией.


Номер:  83
Выпуск:  4087
Рубрика:  общество
Автор:  ХАКИБЕЙ

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