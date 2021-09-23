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СВЫШЕ ДЕВЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ
Граница
Во время летнего турсезона количество пересекающих границу транспортных средств и физических лиц превысило проектную мощность пункта пропуска более чем в четыре раза.
Свыше девяти миллионов человек пересекли границу России и Абхазии с начала года в обоих направлениях, а также 1,9 миллиона транспортных средств, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Ежедневный пассажирский трафик на границе с Абхазией достигает 49 тысяч человек и 9,5 тысячи транспортных средств.
При этом отмечается, что максимальное время, которое сотрудники Погрануправления тратят на проведение паспортного контроля, составляет до трех минут на одного гражданина, в том числе несовершеннолетнего.
При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы.
Пункт пропуска МАПП «Адлер» заработал в 2012 году и включает в себя 24 полосы движения для транспортных средств. В ближайшее время планируется его дальнейшая реконструкция.
Sputnik-Abkhazia.ru
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия