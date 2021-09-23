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ИНВЕСТИЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ 23.09.2021

ИНВЕСТИЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ

Хозяйство

Какими путями можно реанимировать энергетическую систему Абхазии, как правильно инвестировать в эту сферу, рассказали радио Sputnik-Abkhazia депутат Парламента Абхазии Алхас Джинджолия и председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Беслан Кубрава. Малые гидроэлектростанции в Абхазии располагаются на горных реках, и в советское время обеспечивали энергией отдельные села и городские кварталы. После Отечественной войны народа Абхазии большая их часть была разрушена и до сих пор не восстановлена.

Наиболее мощная из работающих сейчас в Абхазии перепадная ГЭС-1 Ингурского каскада – одна из четырех ГЭС этого комплекса.

В августе Президент РА Аслан Бжания поручил Правительству до октября подготовить проекты договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС. В середине сентября бывшую БагнарГЭС выставили на конкурс по приватизации.


Номер:  83
Выпуск:  4087
Рубрика:  политика
Автор:  Спутник-Абхазия

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