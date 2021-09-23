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Прокуратура Галского района 20 сентября 2021 года по результатам проверки деятельности Администрации села Хашта Галского района возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Администрации села Туркия Беслана Робертовича. Дело возбуждено по части 4 статьи 157 УК РА – присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщается на сайте Генпрокуратуры РА.

По версии органа расследования, бывший глава Администрации села Хашта Беслан Туркия с 1 сентября по 31 декабря 2020 года систематически принимал уплаченный жителями села земельный налог. Действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, Туркия из полученных за тот период денежных средств на сумму 1 823 350 руб. внес на расчетный счет ИМНС РА по Галскому району 1 163 203 рублей, совершив тем самым хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению.

Прокуратура Галского района 21 сентября 2021 года выделила два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации с. Хашта Гамисония Джамбула Михайловича и бригадира бригады №1 Гиделия Рамаза Гиглаевича. Они подозреваются в совершении факта мошенничества с использованием служебного положения и подлога. С 19 февраля по 7 июля. 2020 года Гамисония и Гиделия вносили в официальные документы заведомо ложные сведения о получении заниженной суммы земельного налога от жителей села за 2020 год.

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс