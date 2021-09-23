ДОСТОЙНАЯ ОЦЕНКА ПИСАТЕЛЮ

Друг Абхазии

Указом главы Карачаево-Черкесской Республики Этлухову О.А.-Г. присвоено звание народного писателя КЧР.

О романах Этлухова и его творчестве пишут сегодня многие популярные газеты и журналы («Литературная газета», «День литературы», «Слово», «Молодая Гвардия», «Нева», «Дон», «Веси» и т.д.). Ведущие литературные критики и литературоведы России и зарубежья уделяют творчеству Этлухова пристальное внимание.

Так, авторитетный литературный критик, секретарь Союза писателей России Николай Переяслов сравнивает романы Этлухова с лучшими произведениями классиков мировой литературы Л.Толстого и М. Шолохова.

Другой маститый литературный критик В.Шульгин пишет об Этлухове как о «современном Сенкевиче и Ремарке».

Признанный корифей литературной критики профессор Л.Бекизова оценивает Этлухова как «новое явление в российской литературе».

«Литературная газета» и литературный журнал «Веси» характеризуют писателя Этлухова как «последнего яркого представителя великой школы советского реализма».

Такие однозначные характеристики разных, независимых друг от друга литературных критиков газет и журналов говорят о главном, и в первую очередь о том, что творчество Этлухова признано и по достоинству оценено литературным сообществом России и зарубежья.

Литературные критики и литературоведы сходятся во мнении, что романы Этлухова «Следы на песке», «Звезды над Каиром», «Притяжение» и «Лунный свет» стали эталоном современной литературы народов Кавказа и России в целом.

Бесспорным подтверждением тому служит и тот факт, что в 2021г. Этлухову присуждена главная международная премия Союза писателей России, а в настоящее время идет подготовка материалов для номинирования романа «Лунный свет» на одну из самых престижных премий мирового литературного сообщества.

Остается только пожелать новых творческих успехов талантливому мастеру пера, широко и глубоко осветившему в своих произведениях лицо нашей современной неоднозначной эпохи.

Х.ТАХТАМЫШЕВ, член Союза писателей РФ, народный поэт КЧР, профессор

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Х.ТАХТАМЫШЕВ, член Союза писателей РФ, народный поэт КЧР, профессор