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ВОСТРЕБОВАННАЯ МИРОВАЯ ПЕВИЦА. НАША
Гражданин Апсны
Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала президентом российской национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщает Министерство культуры РА.
«Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно», – отметила певица.
Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония пройдет на исторической сцене Михайловского театра. В этом году почти 100 заявок подали в конкурсных и внеконкурсных номинациях 25 театральных коллективов со всей России.
Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Герзмава является народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии «Триумф», а также премии «Casta Diva» в номинации «Лучшая оперная певица», получила национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» и театральную премию «Золотой Орфей» в номинации «Лучшая певица».
Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.
Sputnik-Abkhazia.ru
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия