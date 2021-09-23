ВОСТРЕБОВАННАЯ МИРОВАЯ ПЕВИЦА. НАША

Гражданин Апсны

Народная артистка России и Абхазии, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Хибла Герзмава стала президентом российской национальной оперной премии «Онегин». Об этом сообщает Министерство культуры РА.

«Меня долго уговаривали стать президентом премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно», – отметила певица.

Премия существует с 2016 года и вручается ежегодно в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония пройдет на исторической сцене Михайловского театра. В этом году почти 100 заявок подали в конкурсных и внеконкурсных номинациях 25 театральных коллективов со всей России.

Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является народной артисткой Абхазии и России, обладательницей премии «Триумф», а также премии «Casta Diva» в номинации «Лучшая оперная певица», получила национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» и театральную премию «Золотой Орфей» в номинации «Лучшая певица».

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил Хибле Герзмава государственную премию Российской Федерации за вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусств.

Sputnik-Abkhazia.ru

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия