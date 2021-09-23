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НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ 23.09.2021

НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ

Медицина

Исполнять обязанности главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы будет Ануа Ирина Михайловна. Бывший руководитель Кортава Георгий Игоревич был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

«Как и прежде, вы будете получать со стороны Министерства здравоохранения необходимую помощь. Ваша работа очень важна, и давайте выполнять ее и дальше. Прошу поддержать нового руководителя. Вы знаете Ирину Михайловну не первый год, она опытный сотрудник», – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Игорь Кортава поблагодарил коллектив за совместную работу. «Призываю вас и дальше работать во благо больницы и наших пациентов, а также поддержать Ирину Михайловну на новой должности», – сказал он.

На сегодняшний день в психбольнице более 130 пациентов.

Ануа Ирина Михайловна была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.


Номер:  83
Выпуск:  4087
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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