НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ

Медицина

Исполнять обязанности главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы будет Ануа Ирина Михайловна. Бывший руководитель Кортава Георгий Игоревич был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

«Как и прежде, вы будете получать со стороны Министерства здравоохранения необходимую помощь. Ваша работа очень важна, и давайте выполнять ее и дальше. Прошу поддержать нового руководителя. Вы знаете Ирину Михайловну не первый год, она опытный сотрудник», – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Игорь Кортава поблагодарил коллектив за совместную работу. «Призываю вас и дальше работать во благо больницы и наших пациентов, а также поддержать Ирину Михайловну на новой должности», – сказал он.

На сегодняшний день в психбольнице более 130 пациентов.

Ануа Ирина Михайловна была заместителем главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс