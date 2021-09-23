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23.09.2021
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: политика
Автор: Эсма АРДЖЕНИЯ
О ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВА
Пресс-конференция
Почти три часа длилась пресс-конференция Президента РА Аслана Бжания с журналистами государственных и частных СМИ. Он ответил на множество вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Абхазии, взаимодействия власти и оппозиции, оптимизации работы Кабинета Министров и Администрации Президента, причин временных сбоев с поставками нефтепродуктов, работы правоохранительных органов, гармонизации законодательства Абхазии и России, проблем в энергетической отрасли, открытия Сухумского аэропорта, инвестиций в экономику страны, незаконной добыче криптовалюты и др.
Подробный материал читайте в следующем номере газеты «Республика Абхазия».
Эсма АРДЖЕНИЯ, фото автора
Номер: 83
Выпуск: 4087
Рубрика: политика
Автор: Эсма АРДЖЕНИЯ