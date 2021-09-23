О ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВА

Пресс-конференция

Почти три часа длилась пресс-конференция Президента РА Аслана Бжания с журналистами государственных и частных СМИ. Он ответил на множество вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Абхазии, взаимодействия власти и оппозиции, оптимизации работы Кабинета Министров и Администрации Президента, причин временных сбоев с поставками нефтепродуктов, работы правоохранительных органов, гармонизации законодательства Абхазии и России, проблем в энергетической отрасли, открытия Сухумского аэропорта, инвестиций в экономику страны, незаконной добыче криптовалюты и др.

Подробный материал читайте в следующем номере газеты «Республика Абхазия».

Эсма АРДЖЕНИЯ, фото автора

Номер: 83Выпуск: 4087Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ