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В канун 28-й годовщины победы Абхазии в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. News Front публикует интервью с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, членом Общественной палаты Республики Абхазия, президентом Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Вадимом Мироненко.

В первой части беседы мы акцентировали внимание на становлении казачьих организаций в Абхазии, зачастую сложных и противоречивых взаимоотношениях Черноморского казачьего войска Абхазии с казачьими войсками и объединениями Российской Федерации. Также предметом нашей беседы стало участие абхазских казаков в отстаивании независимости Республики Абхазия и помощи, которую они оказывали Южной Осетии, России и республикам Донбасса в период военных конфликтов и природных катаклизмов.

– Черноморское казачье войско Абхазии – что это за организация и как она возникла?

– Черноморское казачье войско Абхазии создано в 2013 году. Решение о создании войска было принято на съезде Союза казаков Абхазии и казаков – ветеранов боевых действий. То есть участники Отечественной войны народа Абхазии и других конфликтов собрались и решили, что в Абхазии нужно свое собственное казачье войско. Мы к этому шли долго, у нас были разные организации, в том числе подструктурные подразделения казачьих войск Российской Федерации. Видя все это время, что для казаков, в том числе для ветеранов боевых действий, не делалось ничего, мы решили создать свое казачье войско.

– В действительности ли все, кто входит в Черноморское казачье войско Абхазии, являются потомками казаков?

– Нет. В наших рядах есть как родовые казаки, так и приписные. Казачье войско не подразумевает собой именно казаков по роду. В войске, как вы знаете, издревле могли быть люди иной национальности, даже иной веры.

– То есть Черноморское казачье войско объединяет не только этнических русских, славян, которые проживают в Абхазии?

– У нас есть люди разных национальностей. Мы являемся резервом Вооружённых сил Республики Абхазия, а в Абхазской армии служат люди разных национальностей, поэтому мы не делим. В наших рядах есть ветераны, воевавшие не только в Абхазии, но и люди, которые воевали в Приднестровье, Южной Осетии и, естественно, на Донбассе. В случае новой войны мы обязаны встать на защиту нашего государства.

– До создания Черноморского казачьего войска какие казачьи организации действовали в Абхазии?

– Был и ныне существует Союз казаков Абхазии, который создан ещё в 1993 году. Его атаманом ранее был ныне покойный Илюничев. Ныне Союз казаков Абхазии является подструктурой Черноморского казачьего войска. Оно имеет своё представительство в ДНР, которое находится на базе СВД «Беркут» у депутата Народного Совета Юрия Сивоконенко.

– Проблема в том, что казачьих и псевдоказачьих организаций сейчас по России и на постсоветском пространстве очень много. Как определить, кто действительно казаки, а кто – ряженые?

– Этих организаций много. Их сейчас разделили на общественные и реестровые. Я не делю казачьи организации на общественные и реестровые, а сужу по их делам. К нам тоже приезжают «маршалы конной авиации», рассказывают, какие они крутые. Эти люди, в принципе, случайные в казачестве, не имеющие к казакам никакого отношения.

(Окончание в следующем номере)

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии