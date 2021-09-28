ПУТЬ К ПОБЕДЕ

(Фрагменты из дневниковых записей с 16 по 30 сентября 1993 года)

С четырех часов ночи вновь по ущельям наших гор эхом отзывается гул артканонады, доносящейся с прибрежной полосы.

А какая стояла лазурная ночь, и предвещала такой же день. Радоваться бы в иные времена.

В эфире из Тбилиси: «Абхазская сторона в нарушение Соглашения (Сочинского) перешла в наступление и заняла новые позиции...

Шеварднадзе перебрался в Кутаиси... Комитет спасения Абхазии обратился с письмом к Шеварднадзе – восстановить законность и порядок в Абхазии (!!!). Троянский конь – этот Комитет спасения, замечу я тут.

Я у рации. Рация находилась в 150 метрах от моего рабочего домика. (Мой отчий дом был полон беженцами, в основном из Тамыша и Ткуарчала.) По этой рации по шифрам была возможность слушать, вклинить хор перекликания командиров боевых подразделений, действия которых координировал, приказывал, распоряжался командующий Восточным фронтом Мираб Кишмария.

Не утихает артканонада, начавшаяся с четырех часов ночи. Она заполонила пространство восточнее и западнее Очамчыры. 16 сентября, примерно между четырьмя часами ночи и девятью утра, «Республиканские известия» из Тбилиси сообщили: мол, по словам Ардзинба, Кишмария возглавил стихийное движение населения Очамчирского района и города Ткуарчал. И, по словам Ардзинба, добавляет Тбилиси, это от отчаяния изнуренного, голодающего населения. Включаю радио.

Корреспондент (из Сухума? Тбилиси?) берет интервью на улице:

– Мы должны победить, мы победим! – говорили мужчины и женщины, за редким исключением. Речь идет, разумеется, о войне против Абхазии. Одна женщина неистовствовала: «Мы, матери, готовы взять автомат и встать на защиту Сухуми – этого куска своей любимой родины».

Вчера в Члоу на похоронах бойца из рода Адлейба – жителя Очамчиры, Артем Ахуба, в летах, произнес трогательное прощальное слово по убиенному: вопрошает у Бога ниспослать проклятие врагам абхазского народа. Эту процессию снимал оператор Рамин Каджая. Надеюсь, будет возможность когда-нибудь увидеть эту запись.

Сегодня же «Голос Америки», «Свобода» передали об ультиматуме Ардзинба грузинской стороне... Ардзинба при этом обещал открыть коридор (для вывода войск). Здесь же заявление Израиля о всесторонней помощи Грузии!

Меж тем «Радио России»: «Россия направила корабли с миротворческой миссией в Абхазию».

Здесь некоторые, с кем я делился по этому поводу, восприняли эту весть (в их числе домохозяйки) отрицательно. Мол, нас вталкивают, как и прежде, в состав Грузии. Пришлось переубеждать.

К восьми часам утра из Тбилиси передало радио: «Радостное сообщение: войска генералов Джамала Джамбуридзе и Ланчава прорвались и установили контроль на трассе Очамчира – Сухуми...

Еще вчера абхазское радио предупредило слушателей не верить сообщениям радио из Тбилиси и радиоголосам.

Меж тем министр обороны Грузии вещает: «Переломный момент – малочисленные группы в Адзюбже и Ахалдабе ликвидируются. Продолжается продвижение до Псоу».

Радио Тбилиси. Обнадеживающие сообщения. А Шеварднадзе в Сухуми недоумевает: Почему со стороны Очамчиры не идут войска?

Шеварднадзе готов умереть в Сухуми, но тем самым уничтожить абхазов. Ельцин дает «честное русское слово» – он гарант, защитник абхазов.

Мурманское радио отличилось объективностью.

Артканонада где-то в районе Цагеры.

О сбитых самолетах, о боях в Ахалдабе и Адзюбже. О письме Бутроса Гали. О боях в городе Сухум. Бои за каждый дом, Совмин Абхазии. Грузинские писатели обвиняют в фашизме абхазскую нацию.

Находясь в состоянии агонии, Шеварднадзе подтвердил, что собирается уничтожить абхазский народ как этнос, заявив вчера или позавчера: «Не только Сухуми останется грузинским городом, но мы дойдем и до Псоу». Напомню, об этом говорил и Гия Каркарашвили.

29.09.1993 г., около 12 ч. 30 мин., распространилась весть – состоялось соединение Западного и Восточного фронтов у Кодорского моста!

Только что «Свобода», комментатор Джовани Бенси: «90-тысячные абхазы побили 5-миллионных грузин» и добавляет: «Классический пример, когда самоопределению уделяется слишком много внимания».

Не слышатся выстрелы. Радиосообщения: «В Абхазии продолжаются бои на Восточном направлении. В Сухуми прибывают структуры, хотя нет условий работы».

30.09.1993 г., 6 ч. 30 мин. Радиостанция «Свобода»: Победитель диктует условия: «Теперь мы не согласимся на федеративные отношения с Грузией».

«Маяк» и другие радиостанции сообщают то же самое в различных вариациях.

01.10.1993 г. «Свобода»: Над Ингури – абхазский флаг!

Ладико АДЛЕЙБА, редактор «Боевого листка» Восточного фронта 1992-1993 гг.

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Ладико АДЛЕЙБА, редактор «Боевого листка» Восточного фронта 1992-1993 гг.