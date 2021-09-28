ДАУР НЕСГИБАЕМЫЙ

Сильные духом

Где человек берет силы для преодоления испытаний, посланных ему судьбой? Кто знает... Наверное, это сила духа и еще любовь к людям помогают выстоять, не потерять себя и тех, кому ты дорог.

Даур Латария считает себя счастливым человеком. Однажды он сказал: «Я счастлив, потому что Господь не дал мне пойти по плохому пути, и хотя я не вижу, но с Божьей помощью зрячее многих». Он счастлив, но не может не чувствовать боли за тех, кто, выдержав испытания войной, сломался после нее. Причина известная – послевоенный синдром.

– Война не может не менять человека, – говорит Даур. – Его психика не всегда выдерживает тяжести обрушившихся испытаний. И если психика слаба, человек заболевает. Многим нужен реабилитационный курс. Однако позаботиться о них некому, хотя в Абхазии немало санаториев, красивых и целебных мест, где бывшие воины могли бы поправить здоровье, восстановить физические и духовные силы. Например, та же Ауадхара – райское местечко. Здесь целебное воздействие на организм оказывает все: воздух, вода, сама природа, которая раскрывает все лучшее в человеке. Сама ее чистота побуждает быть чистым, доброжелательным.

Недавно Даур побывал здесь с друзьями. Вернулся, словно заново родившись, оставив все плохое позади – тяжелые думы, ранения, контузии. Кому как не ему знать, что несет в себе война.

Он родился и вырос в Сухуме, учился в школе-интернате № 1, потом в Кировоградском летно-штурманском училище, работал диспетчером в Сухумском аэропорту. Будучи единственным в семье, всегда мечтал о братской дружбе. И нашел ее в дни войны в Атаре Абхазской – селе его родителей. Здесь в группе «Удав» началась его боевая биография, но в разное время ему довелось воевать и в составе трех других батальонов.

Конечно, и ему, 30-летнему, было, как и другим, нелегко привыкать к ратной жизни. В перерывах между боями ребята мечтали. Разные были мечты, порой вызывающие смех у друзей. Один парень говорил, что хочет наесться после войны мороженого. Пойду в кафе, говорил он, и два килограмма мороженого съем. А если подумать, то это была просто мечта о мире.

– До войны, – говорит Даур, – царила такая атмосфера, когда люди стремились к благу, роскоши. Но в момент опасности мобилизуются все силы, и душевные тоже, обостряются чувства братства, любви к Родине. Единственное богатство – мать и отец – отождествляются с Родиной. Может, это звучит высокопарно, но это так. Когда человек у себя дома, уверен в своей правоте, он непобедим. Мы каждое дерево чувствовали, каждую тропинку. И они поддерживали нас, удваивая наши силы в битве с врагом.

Да, были у ребят ситуации похлеще, чем у Рэмбо. В начале войны возле Атары Абхазской группа из нескольких человек, в которой был и Даур, имея всего три автомата, полдня сдерживала натиск до 400 грузинских боевиков. Продержались, пока не пришли на помощь адзюбжинцы.

Было у Даура несколько моментов, когда он, казалось бы, должен был погибнуть, но оставался жить, и какая-то уверенность пришла к нему, что он не должен умереть, что он правильно все делает. Однажды в Атаре Армянской Даур нашел крест и стал носить его. Был бой, и после боя он увидел, что крест исчез – его снесло снайперской пулей, летевшей в Даура. Так крест спас ему жизнь, приняв пулю на себя.

На войне в предельно сжатые сроки человек раскрывается полностью, проявляются все его качества – как положительные, так и отрицательные, ибо война стимулирует их. И если в человеке скрывались трусость, склонность к предательству, рано или поздно это проявится в бою, в отношениях между однополчанами, так же, как и щедрость души, надежность, набожность. Война – это серьезное испытание. Человек в страдании как бы растет, считает Даур. Один от него крепнет, другой погибает.

Сам он неунывающий, веселый, и в общении с ним забываешь о времени, о том плохом, что есть в этом мире, забываешь о том, что он не видит. Многие удивляются, как это Даур не потерял присутствия духа, не унывает. А у него просто нет времени. Есть в Абхазии такой центр «Апшьатып» («Святилище»). И вот Даур сотрудничает в газете этого центра «Абжьныха» («Семь святилищ»). Она представляет интерес для тех, кто хочет познать традиции, культуру народа с помощью ритуальных обрядов. Даур считает это очень важным.

По его мнению, этот отрезок времени после войны, когда Абхазия находится в неопределенном положении – словно между небом и землей, дан свыше, чтобы нация проявила себя, нашла себя, возможно, путем лучшего, что есть в нашем Апсуара, в обычаях, традициях, ритуалах. Нам дано время, чтобы проявить себя, свое национальное, не раствориться в других народах. Какие вокруг бушуют силы, а нас как бы вскользь цепляет, и мы должны, пока есть время, возвыситься своей духовностью, культурой. Очень важно духовное понимание Апсуара, важно по зернышку извлекать то хорошее, что оно несет в себе, и давать ему рост.

И если из каждого вырастет колос, будет неплохо, ведь это уже движение к лучшему.

Даур считает очень важным возвращение к истокам. В этом он видит смысл жизни. С ним интересно общаться. Он увлекательно говорит о музыке. Любит и рок, и бардовские песни, и абхазские народные. Знает, как и из чего делают ачарпын, тонко чувствует игру на апхьарце. Говорит: «Когда слушаю – улетаю куда-то». Он ценит в людях правдивость и чувство справедливости, не приемлет ложь, считая, что она убивает все хорошее в человеке, и притом никогда не отвернется от предавшего его, потому что, находясь рядом с ним, ему будет легче наставить его на путь истинный.

Таков Даур Латария, человек, которого война лишила зрения, но не смогла сломить. Боевая награда – орден Леона – нашла своего Героя, старшего лейтенанта, к пятилетию Победы. Он заслужил ее. Впереди у Даура вся жизнь, и я уверена, что несущий в себе свет Даур еще встретит женское сердце, которое поймет его, полюбит и останется рядом навсегда. Я ему этого желаю.

Лейла ПАЧУЛИЯ

(Газета «РА», 2000 г.)

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Накануне Дня Победы ушёл из жизни Даур Латария – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, мужественный и стойкий человек, умевший достойно преодолевать жизненные испытания. Он был сильный духом, никогда не унывал, старался проповедовать добро и делать добро, жить по совести. Он любил жизнь, любил людей, и они любили его.

Даур Латария нередко бывал героем наших газетных материалов. С ним было легко и интересно общаться.

Скорбим вместе с его родными и близкими. Приносим искренние соболезнования семье, его супруге Дари Пачулия.

Светлая память о Дауре Латария навсегда останется в сердцах всех, кто знал его.

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ