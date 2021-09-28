«ПОБЕДИТЬ ВРАГА И ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

Интервью

Руслан Барциц – заместитель начальника топослужбы, научный сотрудник АбИГИ АНА.

– Сколько вам было лет, когда началась война?

– Мне было 33 года. 14 августа, когда началась война, я находился в Пицунде. За три дня в Пицундском батальоне собралось до 150 человек. Он был основан Темуром Надарая и Аликом Айба на базе пицундской роты ракетчиков. Основной штаб находился внутри храмового комплекса. В то время в Пицунде было 5000 отдыхающих, 800 из Грузии. Также здесь находился племянник Шеварднадзе. Мы занимались обменом наших граждан из захваченной Гагры.

– Какое событие для вас стало знаменательным?

– Однажды ночью я дежурил. Все спали, вокруг была невероятная тишина. Мне в голову пришла невероятная мысль. Я взял лист бумаги и написал клятву. На следующий день, мы со словами из нее приняли присягу.

– Что для вас означает страх?

– Страх – это нормальное качество для каждого человека. Это же война… Здесь должно быть страшно…

– Самое радостное событие во время войны?

– Освобождение Гагры и водружение флага на границе.

– Самый яркий эпизод во время войны? Чем вы гордитесь?

– В мае 1992 года все карты, собранные для перерегистрации, были утеряны…..

Тут Руслан Михайлович на несколько секунд замолчал, а потом, усмехнувшись, сказал: «Конечно, это все было спланировано заранее…»

Я, Дима Хагба, Левард Барциц от руки рисовали карты-«пятидесятки», которые помогали нашей армии при контратаках. Это был колоссальный труд. Но в тот момент мы знали, что это то, что нас может спасти.

Самым ярким достижением считаю и горжусь созданием макета рельефной карты из песка в Верхней Эшере. Но, к сожалению, не осталось ни одного фото этой карты. Это было поистине монументально.

– Каков ваш девиз?

– Всегда нужно быть честным перед самим собой. Нужно стараться преодолевать трудности самостоятельно.

– Руслан Михайлович, что бы вы пожелали современной молодежи?

– Я считаю, что нашу молодежь не нужно посыпать пеплом. Наша молодежь прекрасна, образованна. Я рад, что есть кому защищать нашу Родину. Но дай Бог, чтоб не пришлось…

Автор Элана ТАРИЯ

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: обществоАвтор: Автор Элана ТАРИЯ