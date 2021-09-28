АННА БРОЙДО – ЧЕЛОВЕК ДОЛГА

Анна Бройдо – военный корреспондент, ставшая в минуту необходимости сестрой милосердия, написала об этой войне документальную повесть, своеобразный «Абхазский дневник» – честный рассказ о человеческом благородстве и подлости.

«Делай что должно и будь что будет!»

Марк Аврелий

Из воспоминаний

…14 августа 1992 года я, парламентский корреспондент Агенства новостей ИМА-пресс, спасалась от полуденного солнца в душном номере адлерского пансионата, когда по радио услышала о начале войны в Абхазии. 17 августа на катере из Сочи приплыла в Сухум. 18 августа по совету главврача Абухба я отправилась за информацией в Совмин. На 12-м этаже опустевшего здания находился, кроме вице-премьера Сергея Багапш, нас тогда в Совмине было около 10 человек. Штурм Совмина – это самое страшное, когда ты бессилен и ничего не можешь сделать. После нескольких часов, проведенных там, в мою душу закралось чувство сопричастности, и я понимала, что я должна оказать максимальную пользу. Ведь современные войны – это войны информационные. Я старалась печатать об Абхазии в прогрузинских СМИ.«Убеждать убеждённых» – вот мой основной лейтмотив.

…Самым страшным для меня является то, когда происходит то, что ты не можешь контролировать. Бессилие – это самая страшная вещь. К сожалению, их было много.

…Война для меня прошла, как один наполненный день. Она для меня была, как некая дорога.

…Страх – это даже не знаю, что… Наверное, спустя много лет я только поняла, что самые страшные понятия – это страх неизвестности и беспомощности. Ведь, представьте, люди жили, мечтали. И вот в один день все изменилось, и жизнь никогда не будет прежней...

…Страх непреодолимой судьбы этого рока. Страх перед будущим. Вот что меня пугает.

И тут наступила невероятная тишина… Та тишина, от которой мороз по коже. Видимо, все воспоминания всплыли в памяти Анны Ильиничны…

…До сих пор мне снится война. Сюжет моего сна постоянно один и тот же и суть одна – началась война. А мы опять не готовы.

…Вы знаете, зачастую у меня спрашивают: какую страну я считаю своей родиной или поменяла ли я свою родину, после войны осталась в Абхазии и работала вместе с В. Г.Ардзинба. В 1995 г. я вышла замуж за Руслана Михайловича Барциц и навсегда связала судьбу с этим прекрасным удивительнейшем уголочком. Я могу сказать, что я не поменяла родину, а приобрела ещё одну. Почему же я осталась в тот трагичный день, 18 августа 1992 года в Абхазии, почему я решила сюда приехать? …Как я и говорила ранее, я человек действия. Я приехала сюда, потому что считала это своим долгом. Я хотела рассказать всему миру, какое бесчинство здесь происходит по отношению к абхазскому народу. И, конечно же, здесь даже не было вопроса, за кого или на чьей стороне я буду воевать. Конечно же, на стороне абхазов. Я хотела воевать за правое дело, и в тот день, когда мы сдали здание Совмина, я чувствовала такое чувство опустошённости и понимала, что обязательно всё должно измениться, что мы обязательно должны спасти и освободить Абхазию. Я участвовала в последнем сражении при освобождении города Сухума. Это, наверно, самое важное, что могло произойти со мной. Это была страшная война. Очень страшная. Все поменялось, да и жизнь изменилась.

…Пожелание современной молодёжи: «Быть достойными своих старших. Быть другими. Ведь жизнь меняется. Но не забывайте, что у вас есть с кого брать пример…»

Автор Элана ТАРИЯ

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: обществоАвтор: Автор Элана ТАРИЯ