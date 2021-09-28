ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«Я приветствую свободную Абхазию! Я люблю абхазского зрителя!»

В праздничные дни с поздравлениями к народу Абхазии обратился известный российский актер театра и кино, театральный педагог, один из ведущих артистов знаменитого Московского театра имени Е. Вахтангова, ректор Театрального института имени Б.Щукина Евгений Князев. Евгений Владимирович Князев заслуженно и с гордостью носит звания Народного артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии РФ. «И с такой же гордостью, – подчеркивает он сам, – я ношу звание Народного артиста Республики Абхазия». Евгений Князев стал первым зарубежным деятелем культуры, удостоенным этого звания в Абхазии. В Указе Президента РА, подписанном 2 августа 2018 года, говорится, что это почетное звание присвоено ему «за заслуги в развитии культуры и театрального искусства, за вклад в укрепление театральных связей между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».

– Я с огромным удовольствием и часто приезжаю в мою любимую Абхазию, говорит Евгений Владимирович. – На даваемых мною моноспектаклях, на проводимых творческих вечерах я каждый раз поражаюсь тонкости, внимательности абхазского зрителя, его поразительному умению создать обстановку взаимопонимания и контакта между сценой и залом.

(Окончание в следующем номере)

Пообщалась и записала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Пообщалась и записала Лилиана ЯКОВЛЕВА