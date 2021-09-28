ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президенту Республики Абхазия Аслану БЖАНИЯ

Премьер-министру Республики Абхазия Александру АНКВАБ

Спикеру Народного Собрания Республики Абхазия Валерию КВАРЧИЯ

Уважаемые абхазские братья! Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю руководителей республики, весь героический народ Абхазии с Великим праздником – Днем Победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов!

Отмечая 30 сентября – День Победы над агрессором, мечтавшим ликвидировать не только самостоятельность, но и саму государственность, национальный дух Абхазии, мы прежде всего вспоминаем героев, которых уже нет с нами. Владислав Ардзинба, Сергей Багапш, Юрий Воронов, Тарас Шамба, Султан Сосналиев, Сергей Дбар, Анри Джергения и многие другие военные и гражданские деятели посвятили себя делу защиты республики, её государственности, сохранению культурно-исторических, нравственных традиций народа. Их имена навеки в нашей памяти! Для меня было честью в те месяцы и годы быть вместе с народом Абхазии!

(Окончание в следующем номере)

Сергей БАБУРИН, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 2-й степени, Почетный гражданин Республики Абхазия, народный депутат Российской Федерации

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Сергей БАБУРИН, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 2-й степени, Почетный гражданин Республики Абхазия, народный депутат Российской Федерации