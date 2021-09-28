БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РА

21 сентября в Сухуме прошла большая пресс-конференция Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с журналистами государственных и частных СМИ. Беседа главы государства с представителями журналистского сообщества Абхазии длилась почти три часа, за это время Президент республики ответил на три десятка вопросов.

О чем журналисты спрашивали Президента, чем запомнилась пресс-конференция А.Бжания, читайте в материале корреспондента газеты «Республика Абхазия» Эсмы Арджения.

Открывая пресс-конференцию, глава государства отметил, что настроен на проведение открытого разговора с журналистами и готов проинформировать о том, что ему удалось сделать за полтора года работы на посту Президента, и какие вопросы остались нерешенными. Президент Республики отметил, что будет отвечать на вопросы журналистов минимум два часа.

Первый вопрос журналистов касался достижений главы государства за то время, что он находится у власти. Аслан Бжания ответил, что не использовал бы слово «достижение», добавив, что оно немного режет слух. Он рассказал, что за полтора года работы на посту Президента ему удалось понять и вникнуть в большое количество проблем и их истоки. «Сегодня, как мне видится, проблемы оказались намного сложнее, чем предполагалось полтора года назад или тогда, когда я был в оппозиции. У меня есть доступ к информации, есть возможность глубже разобраться в существующих проблемах, а они оказались куда более запущенными, чем мне лично представлялось раньше. Из этого следует, что мы этого не боимся и сделаем так, чтобы проблемы не перешли в угрозы. Они будут решаться, но нужно время, чтобы выработать оптимальный механизм решения», – сказал Бжания.

Аслан Бжания отметил, что на данном этапе удалось мобилизовать работу правоохранительных органов, при этом он сказал, что это не значит, что удалось решить все проблемы в этой сфере. Главное, по его словам, получилось мобилизовать личный состав, подобрать руководство правоохранительных органов, за что государство не осталось в долгу. «Произошло существенное повышение заработной платы в Министерстве внутренних дел, которое в этом году получило около 80 единиц новых транспортных средств. Если взять цифры, которые характеризуют их деятельность, то обозначилась серьезная тенденция по уменьшению тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость этих преступлений повысилась», – отметил Аслан Бжания. Стал лучше, по словам Президента, и уровень материального и технического обеспечения, но они еще не соответствуют тем требованиям, которые есть на сегодня. Более шести месяцев шла работа по правовому обеспечению деятельности Министерства внутренних дел. На этой неделе документы пойдут в Парламент, они предусматривают существенные изменения в Уголовном кодексе в УПК в плане противостояния организованной преступности, другим видам преступлений. Это существенным образом облегчит работу наших правоохранителей», – добавил глава государства.

Об улучшении работы правоохранительных органов, как сказал он, свидетельствует и тот факт, что привлечены к уголовной ответственности и отбывают сроки наказания руководители, которые расхищали государственное имущество.

Президент также напомнил о некоторых резонансных преступлениях, связанных с изъятием из преступного оборота огромного количества оружия. «Вы, наверное, помните, что в прошлом году было изъято около 2,7 млн штук боеприпасов. Перед этим был изъят схрон, в котором находилось огромное количество оружия и боеприпасов, в том числе специальное оружие и самодельные взрывные устройства. Благодаря деятельности сотрудников правоохранительных органов впервые в новейшей истории Абхазии привлечены к уголовной ответственности и отбывают реальные сроки наказания руководители, которые расхитили госимущество. Кто-то находится в бегах, кто-то реально сидит в настоящее время в исправительных учреждениях. По нескольким уголовным делам предъявлены обвинения. Будет вынесено судебное решение по водоводу в селе Члоу, по тем событиям, которые происходили в онкологическом центре», – сказал Бжания.

Президент обратил внимание и на несовершенство законодательства, регламентирующего деятельность правоохранительных органов.

«У нас огромное количество людей имеют какой-то непонятный условный срок. У нас и законодательство сформулировано так, что подобные решения допустимы. Если Парламент поддержит, мы хотим приостановить действие статьи Уголовного кодекса, предусматривающей домашний арест. Надо сделать так, чтобы эта мера пресечения действовала только в отношении беременных женщин. Сегодня же эта мера пресечения используется очень широко. Практически все без исключения преступники со стажем имеют документы о том, что они инвалиды, что у них проблемы со здоровьем. Все эти документы, как правило, «липовые». Мы начали проверки, и цепочка привела в Минздрав. Как формируется комиссия, которая выносит решения о состоянии здоровья подозреваемых, обвиняемых, заключенных, кто входит в ее состав? Все это и многое другое требует кропотливой работы. Всем этим занимаются наши правоведы. Такой шаг будет сделан в этом году. Надеюсь, Парламент примет предлагаемые нами изменения», – сказал Президент.

Вторым этапом реформирования органов внутренних дел Аслан Бжания назвал формирование нового организационно-штатного расписания, что в конечном итоге должно повысить качество работы МВД. «Я хотел бы обратить ваше внимание на проблему незаконного оборота наркотиков. Это очень серьезная проблема, имеющая отношение к большому количеству наших граждан. В этом направлении 2020-2021 годы оказались очень результативными. Изъято огромное количество наркотиков, все это делается силами сотрудников милиции. Другая проблема, которая нас очень волнует, это большое количество ДТП со смертельным исходом. Я сам лично стараюсь контролировать эту проблему. Получилось так, что начальнику управления ГАИ и заместителю министра внутренних дел, курирующему это направление работы, был объявлен выговор. Но уже сейчас обозначилась неплохая тенденция», – заметил Бжания. Если в прошлом году за 8 месяцев в результате ДТП погибло 36 человек, в этом году – 23 человека. Личным составом ГАИ МВД РА с 1 января по 31 августа выявлено 62 376 нарушений. В этом году начислено и взыскано штрафов на сумму в 53 млн рублей, а за аналогичный период прошлого года – 14 млн рублей.

Один из вопросов, адресованных Президенту, касался инвестиций. Нужны ли они Абхазии? «По законам экономического развития государство должно привлекать инвестиции, – таким образом ответил на этот вопрос глава государства, – с одной стороны мы готовы приветствовать наших инвесторов, помогать им, спрашивать с них. С другой стороны существующая практика показывает, что в республике нет достаточного количества инвесторов, поэтому руководство приглашает иностранных инвесторов.

Я здесь не вижу проблем, так как иностранные инвесторы работают по нашим законам, подчиняются нашим требованиям, берут на себя коммерческие риски. Поэтому мы будем приглашать на наши объекты просто инвесторов. Если это окажется национальный инвестор, добро пожаловать. Если иностранный инвестор, то из Российской Федерации. Мы не приглашаем инвесторов из недружественных нам стран».

В качестве положительного примера работы иностранных инвесторов в Абхазии Президент назвал туристический объект в селе Тамыш.

«Иностранный инвестор вложил огромную сумму денег, по абхазским меркам, в место, где было болото, был непроходимый лес, не было в этом селе рабочих мест, самая высокая зарплата была у педагогов и пенсионеров – 12 тысяч рублей. Сегодня на этом объекте работает около 180 человек, из них более 150 человек являются гражданами Абхазии. Средняя зарплата на этом объекте 37 тысяч рублей. Скажите мне, это хорошие деньги в селе?» – спросил Бжания журналистов.

Без привлечения инвестиций страна не сможет сохранять экономический суверенитет, поэтому руководство Абхазии будет работать в этой области, добавил Президент страны.

Журналисты не обошли стороной и вопрос энергетики. Что будет с энергетической отраслью республики?

«Для того, чтобы абхазская энергетика работала в безаварийном режиме, в нее надо вложить около 20 миллиардов рублей, – отметил Аслан Бжания. – Энергетика, как и любая другая область, требует инвестиций, тогда она будет функционировать должным образом, отметил он. Мы договорились с российскими друзьями, будем инвестировать в энергетику на первом этапе около пяти миллиардов рублей». Касаясь темы повышения тарифов на электроэнергию, Президент сказал, что экономически обоснованный тариф будет введен в Абхазии в течение пяти лет, и он будет вводиться поэтапно. «И тарифов будет несколько, в том числе для разных категорий наших граждан», – добавил глава государства.

Президент поднял и вопрос неплательщиков. «Один миллиард 800 миллионов рублей – это задолженность потребителей за электроэнергию за последние 24 года, при том что для населения тариф стоит 40 копеек», – отметил он.

А.Бжания рассказал, что в республике есть села, которые совсем не платят за потребленную электроэнергию или платят всего 10-15% населения. При этом он отметил, что за последние месяцы собираемость несколько увеличилась.

Журналисты интересовались и альтернативными источниками энергии. Президент сказал, что таких предложений руководство не получало, но выразил готовность их рассмотреть, если они будут.

«Я знаю, что ветряная генерация развивается, в том числе на Северном Кавказе, я недавно общался с руководителем Адыгеи. Они построили станцию, кстати, инвестиции там были частные в сумме 120 миллиардов рублей. Если будут такие предложения, то, конечно, мы будем их рассматривать. Нашим метеорологам дано поручение определить точки в Абхазии, где постоянные ветра», – заметил он.

Что касается газификации, Аслан Бжания сказал: «Документ, который предполагает схему газификации Абхазии, будет готов в конце 2022 года. Там будут определены необходимые средства для того, чтобы Абхазия была газифицирована. Точные сроки я сказать не могу. Если по аэропорту мы определились – январь 2024 года, то по газу такие сроки не были определены, но работа уже пошла, мы не будем ее затягивать», – отметил Президент.

В связи с энергетическим кризисом в стране вполне ожидаемым был и вопрос майнга криптовалют.

Рассказывая о борьбе с незаконной добычей криптовалют, Аслан Бжания сказал, что около шести тысяч единиц оборудования изъято на сегодняшний день и лежит на складах.

«Где-то 30 тысяч штук находится на руках. Крупных ферм практически не осталось, люди, которые завезли, раздали населению, у людей по пять-десять единиц. Если бы у нас были свободные мощности, это нормально, пусть богатеют, пусть достаток приходит в семью, но это мешает другим», – сказал он.

На данный момент, по словам Бжания, руководство принимает усилия по созданию технопарка, где можно будет заниматься этим видом деятельности.

«Я понимаю, что не все туда побегут, потому что в технопарке надо будет платить какое-то количество денег. Но когда мы создадим альтернативу, государство будет иметь моральное право на еще более жесткие репрессивные меры. С одной стороны, мы хотим продемонстрировать желание помочь нашим гражданам в организации этого бизнеса. Проблему невозможно задушить, ее надо решить, мы попытаемся это легализовать», – резюмировал Президент.

Среди волнующих СМИ вопросов оказалось и Соглашение о двойном гражданстве. Когда оно будет подписано российской стороной?

Отвечая на этот вопрос, Аслан Бжания сообщил, что 25 августа он подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

По словам Президента, соглашение позволит жителям Абхазии получить российское гражданство в упрощенном порядке. «Сам порядок подачи заявления о приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом Президента России, после того как будет подписано соглашение. Свою часть работы мы выполнили», – сказал Бжания.

Журналисты также интересовались вопросами открытия Сухумского аэропорта, перебоев с топливом, программы развития Абхазии и т.д.

Что касается вопроса открытия аэропорта, то, по словам главы государства, до открытия этого объекта предстоит сделать еще многое. «За это время мы изыскали средства в размере около 120 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации с государственной экспертизой. Этот документ мы получим осенью следующего года. Были сложности, у нас нет специализированных институтов, которые могли бы выполнить такую работу. Таких институтов совсем немного даже в России. Многие не соглашались с нами работать, так как опасались попасть под международные санкции», – сказал Бжания. И добавил, что потенциальный инвестор уже определен, он и профинансировал проектную работу. При этом Бжания отметил, что расходы на открытие аэропорта придется пересмотреть. «В феврале и марте к нам приезжали специалисты из Росавиации. С марта по настоящее время стоимость некоторых строительных материалов, той же арматуры и пиломатериалов, увеличилась в два, а то и более раз. Взлётно-посадочная полоса – это бетон и металл. В связи с этим предварительные цифры, озвученные ранее, существенным образом будут корректироваться», – отметил он.

Говоря о проблемах с поставками топлива в республику, Президент Аслан Бжания сказал, что топливного кризиса в стране не было – были временные сложности, связанные с отсутствием некоторых видов топлива на заправочных станциях.

«Почему это произошло и, самое главное, почему выросли цены? Они выросли по нескольким причинам – оптовые цены выросли в Российской Федерации, у них работает механизм субсидирования. Если экспортные цены растут, внутренние не повышают», – пояснил он.

Бжания добавил, что по договоренности с Российской Федерацией определенный объем топлива завозят в Абхазию, за который не уплачивается экспортная пошлина: «На Абхазию есть определенный лимит, чтобы цена у нас была недорогой. В прошлом году из-за COVID-19 объем экспорта топлива упал, самолеты не летали и так далее, и никто не мог спрогнозировать у нас в Абхазии, что будет такой рост потребления. Мы спрогнозировали определенный объем, это, по-моему, 70 тысяч тонн, их наши компании завезли, и к концу августа мы потребили эти 70 тысяч тонн. Сейчас мы согласовали дополнительные объемы, это было не так просто сделать и до конца года будет работать схема, по которой беспошлинно будут завозить топливо».

Эта мера, как сказал Бжания, позволит избежать очередного повышения цены на топливо в республике.

Рассказывая о программе социально-экономического развития страны на 2022-2025 годы, Президент сообщил, что дал поручение правительству актуализировать программы, которые были разработаны в республике ранее.

(Окончание в следующем номере)

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ