В ПАРЛАМЕНТЕ РА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ АБХАЗО-АБАЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В Сухум для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 28-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., прибыла делегация из Карачаево-Черкесской Республики.

Делегацию, возглавляемую доктором экономических наук, профессором, академиком Российской академии транспорта Олегом Этлуховым, принял Спикер Парламента Валерий Кварчия. На встрече обсуждались вопросы абхазо-абазинских взаимоотношений, в том числе и межпарламентского сотрудничества Абхазии и КЧР. В составе делегации: председатель общественной организации «Абаза» Умар Кончев и ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона Роберт Ашба. Приветствуя гостей, Валерий Кварчия поздравил всех с 28-й годовщиной освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии и Победой в Отечественной войне народа Абхазии. Он отметил, что благодаря поддержке братских народов Северного Кавказа абхазам удалось одержать победу в войне.

Олег Этлухов поднял вопрос о представительстве абазин в Парламенте Абхазии. По мнению Этлухова, «кто-то из абазин мог бы представлять интересы второй части единого народа абаза (абхазов и абазин) в высшем законодательном органе Абхазии», доводить до сведения Парламента, что волнует абазин, обсуждать различные вопросы дальнейшего укрепления связей и сближения абхазов и абазин.

«В свое время Владислав Ардзинба ставил вопрос о том, чтобы три абазина были представлены в составе Парламента. Этот вопрос поднимался и при Сергее Багапш. Понятно, что решение этого вопроса может быть сопряжено с некоторыми трудностями, в том числе и техническими, но мы могли бы предметно обсудить этот вопрос, выработать соответствующий механизм его решения», – сказал Этлухов. По его словам, «конечно же, абазины не умрут без абхазов, абхазы не умрут без абазин, но и тем, и другим будет плохо, если они не будут сближаться».

«Мы должны думать, как нам сближаться, думать об интеграционных процессах. И нам нужен проводник, который эти идеи сближения как-то продвигал бы здесь в Абхазии. Это может быть кто-то из абазин, кто живет здесь или воевал, кто-то, кто имеет здесь какой-то авторитет», – отметил Этлухов.

Слова Олега Этлухова поддержал и Умар Кончев. «Абазины не раз ставили этот вопрос. Хотелось бы, чтобы наша интеграция в Абхазию и в обратную сторону была сильнее, а представитель Абазашта из числа абазин был бы в Парламенте Абхазии. Это было бы хорошо для нашего братства, для развития еще более тесных и крепких взаимоотношений», – сказал он. Речь на встрече шла и о межпарламентском соглашении между Абхазией и КЧР. Общественная организация «Абаза» готова оказать содействие в продвижении этого вопроса. «Мы могли бы стать в некотором смысле катализатором и ускорить процесс интеграции парламентов двух братских республик», – сказал Кончев. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Роберт Ашба поздравил участников встречи с праздником и пожелал народу Абхазии мира и процветания.

Во встрече участвовали вице-спикер Михаил Сангулия, депутаты Астамур Логуа и Тайфун Ардзинба.

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс