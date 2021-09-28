ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ

Исполнилось 28 лет со дня освобождения столицы Абхазии – Сухума от войск Госсовета Грузии.

В Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Почтить память погибших пришли Президент РА Аслан Бжания, Спикер Парламента Валерий Кварчия, Премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента, члены Правительства, ветераны войны и родственники погибших.

Операцией по освобождению абхазской столицы, длившейся 12 дней, руководили министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии генерал-майор Сергей Дбар.

Днем 27 сентября 1993 года абхазские войска, с большими потерями преодолев сопротивление противника, освободили Сухум.

Это событие ознаменовало фактическую победу Абхазской армии в войне против грузинских агрессоров. В течение трех последующих дней Абхазская армия продвинулась к реке Ингур. 30 сентября был установлен Флаг Республики Абхазия на государственной границе с Грузией.

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс