ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил соотечественников с 28-й годовщиной освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии.

В тексте поздравления говорится: «Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 28-й годовщиной освобождения нашей столицы от оккупационных войск Госсовета Грузии. 27 сентября 1993 года ценой больших жертв, забирая у врага переулок за переулком, спустя 12 дней с начала освободительной операции, наши войска наконец водрузили Государственный Флаг над столицей Абхазии. Естественным следствием, вытекающим из этого славного события, явилось победоносное наступление по освобождению всей территории страны. Именно в этот день был положен конец уничтожению памятников нашей древней истории, сжиганию архивов и музеев, попыткам стереть память о нашем народе и исказить историю.

Выражаю искренние слова благодарности ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и поздравляю всех жителей нашей столицы с днем освобождения Сухума. Желаю мирного неба над головой, счастья и процветания!»

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс