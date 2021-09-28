ВЕЛИКАЯ ДАТА АПСНЫ

30 сентября – святой день для всего народа Абхазии. 30 сентября 1993 года подразделения Абхазской армии под руководством Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, преследуя панически отступающего противника, вышли к государственной границе Абхазии по р.Ингур.

Отечественная война народа Абхазии была победоносно завершена.

Номер: 84Выпуск: 4088Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»