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ВЕЛИКАЯ ДАТА АПСНЫ 28.09.2021

ВЕЛИКАЯ ДАТА АПСНЫ

30 сентября – святой день для всего народа Абхазии. 30 сентября 1993 года подразделения Абхазской армии под руководством Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, преследуя панически отступающего противника, вышли к государственной границе Абхазии по р.Ингур.

Отечественная война народа Абхазии была победоносно завершена.


Номер:  84
Выпуск:  4088
Рубрика:  политика
Автор:  Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»

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