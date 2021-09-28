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28.09.2021
Номер: 84
Выпуск: 4088
Рубрика: политика
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»
ВЕЛИКАЯ ДАТА АПСНЫ
30 сентября – святой день для всего народа Абхазии. 30 сентября 1993 года подразделения Абхазской армии под руководством Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, преследуя панически отступающего противника, вышли к государственной границе Абхазии по р.Ингур.
Отечественная война народа Абхазии была победоносно завершена.
Номер: 84
Выпуск: 4088
Рубрика: политика
Автор: Из книги профессора Т.АЧУГБА, «История Абхазии в датах»