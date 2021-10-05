КТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА?

Своим мнением об инциденте, произошедшем на набережной Сухума с участием представителей двух ветвей власти, в результате которого пострадали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился член Общественной палаты Абесалом Кварчия.

Кварчия в интервью радио Sputnik выразил свое личное мнение, отметив, что к произошедшему инциденту нужно было отнестись более осторожно.

«Этот инцидент попал в руки политических спекулянтов, и начались разного рода спекуляции. В такой ситуации, как я вижу, защищают или одну, или другую сторону. Но кто будет защищать интересы государства? Конфликт произошел между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной. Конфликту нельзя было давать такой резонанс», – отметил Кварчия.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия