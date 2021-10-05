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КТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА?
Своим мнением об инциденте, произошедшем на набережной Сухума с участием представителей двух ветвей власти, в результате которого пострадали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился член Общественной палаты Абесалом Кварчия.
Кварчия в интервью радио Sputnik выразил свое личное мнение, отметив, что к произошедшему инциденту нужно было отнестись более осторожно.
«Этот инцидент попал в руки политических спекулянтов, и начались разного рода спекуляции. В такой ситуации, как я вижу, защищают или одну, или другую сторону. Но кто будет защищать интересы государства? Конфликт произошел между двумя ветвями власти – исполнительной и законодательной. Конфликту нельзя было давать такой резонанс», – отметил Кварчия.
Номер: 85
Выпуск: 4089
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия