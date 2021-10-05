ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ

Общественная палата выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, связанной с инцидентом, произошедшим в День Победы и Независимости Республики Абхазия с участием депутатов Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и руководства МВД.

В Общественной палате считают, что при рассмотрении данного инцидента необходимо выделить нравственный и правовой аспекты произошедшего.

«Мы усматриваем большую угрозу для государства и для каждого гражданина в том, что те, кто призван защищать закон и порядок, сами совершают противоправные действия.

В этот особый день для нашей страны – День Победы и Независимости Республики Абхазия – был нанесен удар по основам абхазской государственности и нравственным устоям.

Вопиющим фактом является постыдное поведение силовых структур по отношению к ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., унижающее их честь и достоинство.

Государство призвано прогнозировать возможное развитие событий с учетом собственных политических просчетов и кризисов, которые имели место за последние 20 лет», – говорится в заявлении Общественной палаты, распространенном 4 октября.

Общественная палата призывает соответствующие органы «тщательно и беспристрастно разобраться в сложившейся ситуации и вынести свой вердикт с привлечением к ответственности виновных, невзирая на статус и положение в органах государственной власти, с целью недопущения политического кризиса».

Общественная палата будет осуществлять общественный контроль за ходом расследования.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс