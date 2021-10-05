ЗАВЕРШИЛСЯ МИТИНГ ПРОТЕСТА

В Сухуме у здания Парламента состоялся митинг протеста, вызванного инцидентом с участием депутатов Парламента, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и руководства МВД, произошедшим 30 сентября – в День Победы и Независимости.

Люди высказывали свои мнения по поводу случившегося и требовали объективного расследования. Среди митингующих были и те, кто требовал незамедлительного освобождения с должности министра внутренних дел и его заместителей, причастных к случившемуся.

На митинге выступил лидер оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Он подчеркнул, что произошедшее 30 сентября недопустимо.

«Наши отцы – ветераны были жестоко избиты. Мы пришли сюда услышать, какое решение будет принято. Это не политический митинг. Я вижу здесь людей с совершенно разными политическими взглядами», – сказал он. Адгур Ардзинба обратился к присутствующим на митинге ветеранам и попросил их принять решение.

«Решать вам, ветеранам. Мы – ваши дети, как вы скажете, так мы себя и поведем», – сказал Ардзинба.

От лица ветеранов выступил Ахра Бжания и предложил разойтись и дождаться расследования прокуратуры.

«Это не политический митинг, у нас нет политических требований. Мы требуем одного – закона в отношении граждан Абхазии, в данном случае – наших ветеранов. Идеология нашего государства должна строиться на уважении к этим людям. Если этот главный фундамент мы будем расшатывать, государства мы не построим. Благодаря вашей настойчивости принято решение о начале следствия и временной отставке (министра внутренних дел. – Ред. «РА»). Вы добились главного – справедливости на данный момент. Я, как ветеран, обращаюсь к молодежи. Давайте и Парламенту, который, как мне кажется, занял верную позицию, и нашему государству дадим определенные процедурами сроки. Неделю, как сказал Президент», – сказал Бжания.

К трем часам дня выступил ветеран войны, представитель села Адзюбжа Гиви Допуа и также призвал всех разойтись и дождаться решения властей.

«Единственное, о чем я прошу, не переводить это событие в политику. Делегация от села Адзюбжа была у Президента, мы высказали свое мнение и требования о том, чтобы все, кто причастен к случившемуся, не вернулись на свои должности», – отметил Допуа.

По его словам, они получили обещание со стороны руководства страны, что в течение 5-7 дней они разберутся в этом деле.

«Хочу попросить вас: давайте подождем эти 7 дней. Если будет вынесено справедливое решение, то мы придем сюда и поблагодарим Президента. А сейчас я попрошу разойтись всех», – сказал он. Люди стали постепенно расходиться с площади.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс