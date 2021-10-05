ОМРАЧЕННЫЙ ВЕЧЕР

Традиционное утреннее совещание депутатов Парламента по понедельникам 4 октября началось с того, что Спикер Валерий Кварчия вернулся к празднованию Дня Победы 30 сентября, который в целом прошел неплохо, но был омрачен ночным инцидентом, будоражащим общество все эти дни. Слава богу, сказал Спикер, пока все идет в русле законности и правопорядка, но если бы в пятницу смогли принять Постановление Парламента, подготовленное по горячим следам, сегодня не пришлось бы продолжать обсуждение. Он отметил, что нарушения были с обеих сторон – и депутатов, и правоохранительного органа, что нельзя сталкивать людей и тем более обижать ветеранов, что это серьезный инцидент. И призвал депутатов обсудить вопрос, не поддаваясь эмоциям, спокойно.

Кстати, депутаты говорили о том, что хотя они не принимают конкретных мер и не выносят приговоров, люди с возмущением и предложениями приходят именно в Парламент, и это объяснимо, потому что их избирал народ.

Депутаты Гиви Кварчия, Натали Смыр, Дима Ардзинба, Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Михаил Сангулия, Рауль Лолуа и другие высказывались по поводу случившегося. Но все призывали не усложнять ситуацию, а следовать закону и дождаться решения Генпрокуратуры. С горечью говорили, что некоторые сделали шаг к опасной черте, забывая о морали и традициях и о тех, кто защищал жизни и спасал Родину совсем недавно. Что такого никогда не было по отношению к ветеранам, и это сделали дети таких же ветеранов, защитников Отечества. И что это не первый случай избиения людей со стороны силовых структур…

В процессе совещания Гарри Кокая выступил, а чуть позже покинул зал, сказав, что не будет участвовать в обсуждении, так как не имеет на это юридического и морального права и примет любое решение, которое примут парламентарии, что готов в полной мере нести ответственность. И извинился за свой поступок, за «нарушение депутатской этики». «Я неприкосновенностью не собираюсь пользоваться, сотрудничаю с органами дознания и следствия, хожу на допросы. Я не имею права вмешиваться в ход расследования», – сказал он и добавил, что ветераны были оскорблены физически, что у них уже не те силы, как 30 лет назад, когда они, взяв оружие, защищали государство, и государство сегодня должно защищать честь этих ветеранов.

Депутаты выслушали Генерального прокурора РА Адгура Агрба, который сказал, что проводится следственная проверка того, что произошло на площади и у МВД, что назначена судебно-медицинская экспертиза и допрашиваются участники инцидента и свидетели, поэтому, хотя и проведена немалая работа за эти три дня, пока недостаточно материалов, чтобы давать оценку. Заявил, что в течение 15 суток (осталось теперь 12), постараются завершить следствие, но он продлит сроки, если посчитает, что их недостаточно для принятия справедливого решения. И добавил, что с учетом ситуации прокуратура постарается рассмотреть дело в максимальные сроки. Что касается Кокая, то только после завершения следствия можно будет обратиться к Парламенту для снятия с него, если будет надо, депутатской неприкосновенности.

Депутаты высказались за то, чтобы выслушивать Генпрокурора в промежуточное время, в течение этой недели, о ходе следствия, а для изучения вопроса и снятия напряженности в обществе взять на себя определенную часть работы, создать группы, поговорить с людьми, съездить в Адзюбжу и т.д.

Депутаты не стали принимать нового постановления взамен непринятого на заседании в пятницу. Они сослались на то, что уже вчера, 3 октября, Президент РА Аслан Бжания принял решение об отстранении министра внутренних дел страны Дмитрия Дбар от своих обязанностей на период проведения следствия.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА