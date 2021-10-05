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В Администрации Президента состоялась встреча с представителями села Адзюбжа. Президент Аслан Бжания принял делегацию из пяти человек.

От имени пришедших выступил ветеран войны Гиви Допуа. «Это было кощунством – избить семь человек, бросить на асфальте, повернуться и уйти. Не арестовать, не принять никаких мер. Я такого в своем государстве не ожидал», – сказал Допуа.

Он также обратил внимание на то, что ситуацию стали использовать разные политические силы. «Все нас тащат на какие-то митинги. Мы не по этим вопросам», – подчеркнул он.

Президент Аслан Бжания сообщил, что восстановлением истины занимается прокуратура, а для урегулирования конфликта вчера было принято решение об отстранении министра внутренних дел на период проверки.

«Речь идет о должностных лицах, с одной стороны, и ветеранах и депутате Парламента – с другой. Нет в этом здании человека, который не сожалеет о случившемся. Я в это время находился с рабочей поездкой в Москве по государственным делам. Я прилетел, и вы знаете, какое решение было принято вчера. Оно тоже не является вполне правовым, поскольку министр внутренних дел отстраняется тогда, когда установлены признаки состава преступления. Я пошел на это с тем, чтобы не возникало разговоров о том, что мы не хотим объективного расследования», – сказал глава государства. Он отметил, что правоохранительные органы работают, осуществляется доследственная проверка, собираются показания.

«У меня как у Президента нет другого института, кому я должен довериться, в данном случае кроме прокуратуры», – сказал Бжания.

Он также подчеркнул, что «это крайне неприятный инцидент, но не стоит его политизировать».

Президент отметил, что он как глава государства должен принимать взвешенные решения, ведь речь идет не только о людях, но и о государственном институте в целом».

«Милицию надо воспитывать, создавать. У нас недавно был случай в Гагре, когда начальника уголовного розыска избили. Если у нас не будет милиции и прокуратуры, если они не будут работать, то у нас не будет государства», – сказал Президент.

Бжания также подчеркнул, что в этом деле последнее слово должно быть за прокуратурой.

«Прокуратура даст заключение, и мы будем действовать в его рамках. Мы сами их уполномочили, создав такой институт. Я не могу предложить другой путь, кроме правового. Я заинтересован, чтобы была поставлена справедливая точка. Это случайное стечение обстоятельств. У нас нет поводов друг другу не доверять, поэтому давайте позволим компетентным органам в сжатые сроки решить этот вопрос», – сказал Президент, обращаясь к пришедшим.

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К митингующим у здания Парламента вышли вице-президент Бадра Гунба и секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба. Они озвучили итоги встречи Президента Аслана Бжания с представителями села Адзюбжа.

По словам Бадры Гунба, глава государства озвучил свое мнение по поводу инцидента. Он отметил, что примет соответствующее решение после результатов расследования Генпрокуратуры.

В ответ митингующие сказали, что представители села Адзюбжа, которые ходили на встречу с Президентом, не согласны с таким решением, они требуют немедленной отставки министра и его заместителей, некоторые даже требуют заключить их под стражу.

Бадре Гунба и Сергею Шамба был задан вопрос, как они лично относятся к произошедшему. Они ответили отрицательно и подчеркнули, что такого не должно было произойти.

Вице-президент и секретарь Совбеза призвали граждан дождаться окончания расследования.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс