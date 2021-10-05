ДАТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ

Генеральный прокурор Адгур Агрба рассказал депутатам, на какой стадии находится расследование инцидента, произошедшего на набережной Махаджиров 30 сентября.

«Я собрал своих коллег – прокуроров, начальников управлений, которые доложили о ситуации по факту, имевшему место на набережной и по стрельбе у здания Министерства внутренних дел. Следственное управление проводит проверки. Проделан большой объем работы, но на этом этапе давать правовую оценку мы не можем. Только третий день занимаются следователи сбором доказательств. Я думаю, что еще потребуется какое-то время, чтобы дать окончательную оценку. В ближайшее время это будет сделано. Я надеюсь, что мы уложимся за 15 дней», – сказал Агрба.

Он также сказал, что сегодня не может и не считает целесообразным давать оценки действиям сотрудников милиции, ветеранов войны, депутата Парламента.

На вопрос, установлены ли все лица, участвовавшие в инциденте на набережной, генпрокурор ответил утвердительно.

«Со стороны ветеранов войны вместе с Гарри Кокая было 11 человек, со стороны МВД – 5 человек. Это первые, кто подошел. У нас есть записи камер видеонаблюдения», – сказал Агрба.

По словам Агрба, еще не все участники инцидента допрошены, в том числе и министр внутренних дел. «Он будет давать показания сегодня. Озвучивать и оглашать показания мы не можем», – подытожил генпрокурор.

Депутат Леонид Чамагуа отметил, что нужно будет пригласить генпрокурора в пятницу, чтобы он сообщил о промежуточных результатах расследования. «Люди не должны думать, что это дело пустили на самотек», – сказал он.

Депутат Рауль Лолуа предложил парламентариям поработать с представителями фамилий, которые оказались вовлечены в конфликт. «Если нужно, мы примем удар на себя. Поедем в Адзюбжу, поедем к ветеранам, сделаем что-то для того, чтобы ситуация не усугубилась. Мы призываем Генпрокуратуру честно и объективно разрешить конфликт», – сказал он.

По итогам обсуждения парламентарии решили, что пока прокуратура будет проводить проверку, они со своей стороны будут предпринимать усилия по снятию напряженности в обществе.

В пятницу Генеральный прокурор будет приглашен в Парламент, чтобы озвучить промежуточные итоги проверки.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс