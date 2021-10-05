Общество. Закон. Политика

НЕПРАЗДНИЧНОЕ 30 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В Парламенте РА 1 октября было проведено экстренное заседание в связи с инцидентом, произошедшим между депутатом Парламента Гарри Кокая и представителями МВД.

На нем присутствовало 19 депутатов.

А между тем у Парламента собрались возмущенные люди, в том числе и жители села Адзюбжа Очамчырского района.

Они направили письмо Президенту Аслану Бжания, Спикеру Парламента Валерию Кварчия, генпрокурору Адгуру Агрба и председателю СГБ Роберту Киут.

«Мы, Совет села, избиратели и жители села Адзюбжа, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., крайне возмущены беззаконием, преступными действиями министра внутренних дел ВД РА Дбар Д.С., его заместителей Цвижба Р., Чачхалия Д. и иных сотрудников милиции в отношении наших братьев, односельчан, ветеранов войны и депутата Парламента РА от нашего избирательного округа, совершенными вчера – 30 сентября 2021 года, в День Победы», – отмечается в письме.

В письме содержатся требования: отстранить министра внутренних дел и его заместителей, а также всех сотрудников, причастных к вчерашним событиям, от занимаемых должностей; поручить генеральному прокурору и председателю СГБ возбудить уголовные дела и «немедленно произвести арест указанных лиц в целях их же безопасности».

По информации МВД, 30 сентября, примерно в 22 часа 15 минут, в Сухуме депутат Парламента Гарри Кокая возле ресторана «Rina» на набережной Махаджиров в присутствии прохожих граждан произвел пять выстрелов из пистолета «Glock» в воздух. На законные требования сотрудников милиции о сдаче огнестрельного оружия он ответил отказом. Между Кокая и сотрудниками милиции возникла конфликтная ситуация, после чего он покинул место происшествия и скрылся.

Номер: 85Выпуск: 4089Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс