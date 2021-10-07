У МЕНЯ ЗДЕСЬ ПОЯВИЛИСЬ ДРУЗЬЯ

Впечатления русской путешественницы

Я давно хотела побывать в Сухуме, и вот моя мечта осуществилась. Поезд «Москва – Сухум» прибыл точно по расписанию, а на перроне меня уже ждали друзья моей дочери. Находим улицу Вардания, дом №27, где я сняла жильё в доме абхазов. Люда (женщина в летах, практически моя ровесница) вместе со своей русской невесткой Инной и сыном Асланом встретили меня с радушием.

В маленькой гостеприимной стране можно встретить людей разной национальности, и все они стараются жить в ладу: им нечего здесь делить.

Район рынка, где я поселилась, произвел на меня не очень приятное впечатление: дороги, видимо, не ремонтировались со времен распада СССР, поразила полная антисанитария. Но делать вывод о Сухуме по одному району города я не торопилась. И вскоре стала понимать, почему моей дочери так нравится здесь бывать.

Сухум многоликий. Он медленно возрождается после грузино-абхазской войны, о которой напоминает многое: это разрушенные здания, с окнами-пустыми глазницами, которые когда-то украшали улицы этого дивного города, это женщины разного возраста в чёрной одежде (я раньше наивно полагала, что восточным женщинам просто нравится чёрный цвет, которому они отдают предпочтение). Моя хозяйка развенчала этот миф: в течение более 13-ти месяцев война на территории Абхазии унесла жизни не только военнослужащих, но и большого числа мирных жителей. И кровоточащая рана, которая всё еще не зажила, не позволяет многим людям снять траурную одежду.

И вот я на главной площади Сухума – площади Свободы. Передо мной полуразрушенное (но даже в таком виде – величавое) здание правительства Абхазии. Оно напоминает о том, что здесь почти 30 лет назад проходили ожесточённые бои между грузинской армией и абхазскими ополченцами.

В центре парка Славы, по которому я тоже не спеша прошлась, установлен монумент в виде стилизованного меча, вонзённого в землю. К небу устремляется его рукоятка, которая символизирует вечную память погибшим, многие из которых нашли своё последнее пристанище здесь, под мраморными плитами, на которых высечены их фамилии. Стоя в молчании, вспомнила известное евангельское выражение: «Взявши меч, мечом погибнут». Об этом не стоит забывать никому, кто пытается с оружием в руках посягнуть на жизнь и свободу других людей.

Я посетила обезьяний питомник, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению многих человеческий болезней. Конечно, грустно, что питомник утратил сейчас свое мировое значение, но отдать дань даже малочисленным обезьянкам, по-моему, стоит. Постояв у памятника обезьяне, прочитала надпись под ним: «Полиомиелит, желтая лихорадка, сыпной тиф, клещевой энцефалит, оспа, гепатит и многие другие болезни людей изучены с помощью опытов на обезьянах». Любого скептика этот список болезней должен впечатлить и заставить задуматься.

Я неспешно гуляла по улицам города, любовалась старинными зданиями, отличающимися друг от друга по стилю, и искренне радовалась, что в Сухуме можно увидеть настоящие архитектурные шедевры. Меня искренне порадовало то, что некоторые здания, где находятся различные культурные центры столицы, реставрированы при поддержке РФ.

Жалко, что не удалось попасть ни в Государственный музей, ни в Картинную галерею, ни в Русский драматический театр имени Ф.Искандера (видимо, вмешались «противоковидные» запреты), но местный Ботанический сад меня приятно поразил. Я медленно прогулялась по его ухоженным дорожкам, присоединилась к экскурсии с гидом и узнала много интересного для себя из истории Ботанического сада. С начала XXI столетия он переживает период возрождения. И это заметно: сейчас здесь выращивается более пяти тысяч разновидностей кустарников, деревьев и цветов.

На всем протяжении пребывания на абхазской земле я не могла надышаться живительным воздухом, который, образно говоря, просто хотелось пить. Посетив Каманы, я спустилась к горной речке, постояла на пешеходном мосту, боясь, что он подо мной обрушится, зашла в Храм святого Иоанна Златоуста и, конечно, не прошла мимо святого источника, вода из которого, по мнению многих, отличается целебными свойствами. А напоследок меня приятно удивила абхазская кухня, потому что с возрастом я стала осторожно относиться к блюдам чужой кухни. Но лодочки-хачапури и запеченная на гриле форель превзошли все мои ожидания.

И ещё абхазское море… Мне показалось, что оно совсем другое, чем в тех странах, где я до этого бывала. Чистое, тёплое, оно не выпускало из своих объятий, заставляя в них нежиться часами.

Уезжала из Сухума я в дождь, с верой в то, что обязательно сюда вернусь. Теперь у меня здесь появились настоящие друзья.

Валентина ОЛЮНИНА

г.Москва

Номер: 86Выпуск: 4090Рубрика: обществоАвтор: Валентина ОЛЮНИНА